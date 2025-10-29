Panamá vota a favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU

La delegación panameña unió su voto este miércoles 29 de octubre a los 164 países que se prounciaron a favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con este pronunciamiento, Panamá sigue su patrón de voto histórico, en el que adoptó una postura de condena a la medida de Washington contra La Habana.

Esta es la trigésima tercera vez desde 1992 en la que la Asamblea General de la ONU pide el fin de esta política. La votación resultó además en siete votos en contra y 12 abstenciones.

Esta vez, el texto presentado por Cuba reivindica los principios de ‘igualdad soberana entre los Estados’, y ‘la no injerencia en los asuntos internos’, entre otros.

Además, la delegación cubana en Nueva York manifestó su preocupación por los efectos de las disposiciones conocidas como la Ley Helms-Burton de 1996 que, considera, afecta a la libertad de comercio y navegación.