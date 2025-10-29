Panamá vota a favor del levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba en la ONU

La delegación panameña unió su voto este miércoles 29 de octubre a los 164 países que se prounciaron a favor del<b> levantamiento del embargo de Estados Unidos a Cuba en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)</b>. Con este pronunciamiento,<b> Panamá sigue su patrón de voto histórico, en el que adoptó una postura de condena a la medida de Washington contra La Habana</b>. Esta es la <b>trigésima tercera vez</b> desde 1992 en la que la Asamblea General de la ONU <b>pide el fin de esta política</b>. La votación resultó además en siete votos en contra y 12 abstenciones.Esta vez, el texto presentado por Cuba reivindica los principios de ‘igualdad soberana entre los Estados’, y ‘la no injerencia en los asuntos internos’, entre otros. Además, la delegación cubana en Nueva York manifestó su preocupación por los efectos de las disposiciones conocidas como la <b>Ley Helms-Burton de 1996</b> que, considera, afecta a la libertad de comercio y navegación.