Quejas contra agencias de autos superan $2.6 millones

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró un total de 123 quejas contra agencias de autos nuevos y usados durante el primer trimestre de 2026, con una cuantía que supera los $2.6 millones.

De acuerdo con el informe oficial, la mayoría de las reclamaciones se concentra en la comercialización de autos nuevos. Entre enero y marzo de este año, la entidad recibió 82 quejas contra este tipo de agencias, que suman un monto de $2.3 millones. Este segmento representa cerca de dos tercios del total de los casos reportados ante la entidad.

El incumplimiento de garantía se posiciona como el principal motivo de reclamo en la venta de autos nuevos, con 60 casos, lo que equivale al 73.2% del total. En términos económicos, estas reclamaciones representan $1.6 millones, evidenciando el impacto financiero que enfrentan los consumidores cuando las condiciones pactadas no se cumplen.

Otros motivos identificados en este segmento incluyen vicios ocultos (7 casos), falta de información (6), solicitudes de devolución de dinero (3), incumplimiento de servicio (2), cláusulas abusivas (2), incumplimiento de contrato (1) y cobros indebidos (1). Aunque estos casos son menos frecuentes, reflejan fallas en la calidad del servicio y en la transparencia de las transacciones.

En el mercado de autos usados, la Acodeco recibió 41 quejas durante el mismo período, por un monto total de $350,087. Si bien la cantidad es menor en comparación con los vehículos nuevos, las irregularidades siguen una tendencia similar.

El incumplimiento de garantía también lidera las quejas en este segmento, con 27 casos, que representan el 65.9% del total y una cuantía de $253,585. Le siguen la falta de información (8 casos), cláusulas abusivas (3), devolución de dinero (1), incumplimiento de contrato (1) y vicio oculto (1).

En cuanto al marco legal, la institución reiteró que la Ley 45 de 31 de octubre de 2007 establece obligaciones claras para los proveedores de vehículos. En el caso de autos nuevos, se exige una garantía mínima de un año o 30 mil kilómetros, lo que ocurra primero. Esta garantía debe entregarse por escrito al consumidor y, si la del fabricante ofrece mejores condiciones, el proveedor está obligado a respetarla.

Para los vehículos usados, la normativa establece una garantía mínima de seis meses o 15 mil kilómetros, también por escrito. Cualquier condición adicional ofrecida por el vendedor debe quedar debidamente documentada para evitar conflictos posteriores, destacó la entidad en su nota.

Acodeco registra 123 quejas contra agencias de autos.