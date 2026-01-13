Panamá reduce en 50% los casos y muertes por dengue al cierre de 2025

De acuerdo con datos oficiales del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa), el país cerró el 2025 con 16,262 casos de dengue y 28 defunciones por la enfermedad, lo que representa una disminución del 50 % en comparación con 2024, cuando se reportaron 32,361 contagios y 54 fallecimientos.

La reducción también se reflejó en la presión sobre el sistema hospitalario. Las cifras indican que las hospitalizaciones por dengue bajaron de 2,669 en 2024 a 1,617 en 2025, una caída del 39 %, lo que permitió aliviar la carga en hospitales y centros de salud del país.

La técnica del Departamento de Epidemiología, Lizbeth Cerezo, destacó que la participación comunitaria fue clave para alcanzar estos resultados, subrayando que más del 90 % del control del dengue depende de las acciones de la población, especialmente en la eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Entre las principales estrategias implementadas durante el año se encuentran la cruzada nacional contra el dengue, con operativos casa por casa, campañas educativas y jornadas de limpieza; la Brigada Caza Mosquito, integrada por estudiantes y voluntarios; y el día “D” contra el dengue, una movilización nacional para la limpieza masiva de espacios públicos y privados.

Con miras a fortalecer la vigilancia epidemiológica en 2026, el Minsa puso en marcha en la Región de Salud de San Miguelito el plan piloto de la plataforma Vanessa, un sistema de vigilancia inteligente basado en inteligencia artificial, que permite a la ciudadanía reportar criaderos y casos sospechosos a través de WhatsApp, agilizando la respuesta sanitaria.

La funcionaria también reconoció la labor del equipo de Control de Vectores y de los promotores de salud, quienes participaron activamente en labores de nebulización, inspecciones domiciliarias y campañas informativas mediante perifoneo y volanteo en comunidades.

Finalmente, el Minsa reiteró el llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención, recordando que la nebulización solo elimina al mosquito adulto.

Entre las recomendaciones figuran eliminar agua estancada, tapar tanques y barriles, cambiar diariamente el agua de floreros y bebederos de mascotas, y acudir oportunamente a los centros de salud ante síntomas como fiebre o malestar general, evitando la automedicación.

El Minsa reafirmó su compromiso de continuar trabajando junto a la comunidad para erradicar los criaderos del mosquito Aedes aegypti y proteger la salud de la población panameña.