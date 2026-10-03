Dengue deja 19 muertos en Panamá; Minsa reporta 9,055 casos hasta septiembre

El Ministerio de Salud (Minsa) reportó la mañana de este sábado 3 de octubre 19 defunciones asociadas al dengue en Panamá hasta la semana epidemiológica N.° 37, correspondiente al período del 13 al 19 de septiembre de 2026.

De acuerdo con el informe del Departamento de Epidemiología del Minsa, en lo que va del año se han acumulado 9,055 casos de dengue en el país.

Aunque el número de casos representa una disminución de 27.3 % respecto a los 11,790 registrados en el mismo período de 2025, el dengue ha provocado 19 muertes y 1,031 hospitalizaciones durante 2026.

Del total de casos reportados este año, 7,861 corresponden a dengue sin signos de alarma, 1,141 a casos con signos de alarma y 53 a dengue grave.

Colón registra el mayor número de defunciones asociadas al dengue, con cuatro, según el reporte epidemiológico.

Bocas del Toro y Los Santos acumulan tres muertes cada una, mientras que las regiones Metropolitana y Chiriquí registran dos defunciones cada una.

También se reporta una muerte en cada una de las regiones de San Miguelito, Coclé, Panamá Norte, Panamá Oeste y Veraguas.

En cuanto a las hospitalizaciones, el Minsa contabiliza 1,031 personas ingresadas a centros de salud por dengue, cifra que representa una reducción de 9.8 % frente a las 1,129 hospitalizaciones registradas durante el mismo período de 2025.

Colón también encabeza las regiones con mayor número de casos, con 2,221, seguida de la región Metropolitana, con 2,202.