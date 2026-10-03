Copiloto de Flydubai que atacó al capitán había sido vetado en Omán por sus ‘ideas radicales’

El copiloto omaní señalado por atacar al comandante de un vuelo de Flydubai con destino a Israel había sido previamente inhabilitado para volar en Omán por preocupaciones relacionadas con sus “ideas radicales”, según una investigación publicada por The Wall Street Journal.

Además el copiloto fue identificado como Hamam al-Hammami, un ciudadano omaní que trabajó para Oman Air, la aerolínea de bandera de ese país.

De acuerdo con personas familiarizadas con la investigación citadas por el diario estadounidense, las autoridades omaníes le prohibieron operar como piloto debido a sus posiciones ideológicas, aunque no se ha precisado públicamente qué tipo de radicalización motivó la medida.

Pese a esa prohibición, al-Hammami posteriormente fue contratado por Flydubai, lo que le permitió desempeñarse como copiloto en vuelos entre Emiratos Árabes Unidos e Israel.

La investigación busca establecer si las autoridades omaníes comunicaron sus preocupaciones a otras autoridades o a la aerolínea que posteriormente lo empleó.

El caso adquiere especial relevancia porque el vuelo FZ1073, que cubría la ruta Dubái-Tel Aviv, tenía como destino un país con el que Omán no mantiene relaciones diplomáticas.

Al-Hammami, además, era ciudadano omaní pese a haber nacido en Emiratos Árabes Unidos, según información proporcionada por fuentes de la investigación a CNN.

El incidente ocurrió el miércoles 30 de septiembre, cuando el vuelo de Flydubai se encontraba sobre territorio saudí. El copiloto atacó al capitán indio Smit Machchhar, provocando una situación de emergencia a bordo del Boeing 737 Max 8.

Según las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, el copiloto utilizó un hacha de emergencia durante el enfrentamiento en la cabina. El avión experimentó descensos bruscos y emitió códigos de emergencia antes de aterrizar en Tabuk, Arabia Saudita.

El capitán resultó herido y, durante el enfrentamiento, logró abrir la puerta de la cabina. Pasajeros y otros pilotos que se encontraban a bordo ayudaron a contener al agresor y posteriormente la aeronave pudo ser llevada a tierra de manera segura.

Al-Hammami fue trasladado posteriormente a Emiratos Árabes Unidos, donde permanece detenido mientras continúa la investigación, recordó The Wall Street Journal.