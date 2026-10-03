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Farándula

Gloria Trevi en Panamá: una noche de éxitos, lentejuelas y sorpresas en Atlapa

La cantante mexicana aseguró que quisiera volver más seguido a Panamá.
La cantante mexicana aseguró que quisiera volver más seguido a Panamá. José Vilar | La Estrella de Panamá
Por
José Vilar
  • 03/10/2026 09:27
La cantante mexicana reunió a fanáticos de distintas generaciones en el Centro de Convenciones Atlapa, donde interpretó sus grandes éxitos y rindió homenaje a Panamá con el tema ‘5 minutos’, de Érika Ender

No eran ni las 7:30 p. m. cuando las inmediaciones del Centro de Convenciones Atlapa se llenaban de asistentes eufóricos para ver a la diva del ‘pelo suelto’, la artista Gloria Trevi, quien se presentaría esa noche en el Teatro Anayansi. Los asistentes con los que pudo conversar La Estrella de Panamá así lo manifestaron.

Por ejemplo, Kayrolis y Karol, madre e hija, confiaron a este diario que asistir al concierto era un sueño que siempre habían visualizado. Ambas estaban acompañadas por una comitiva familiar que superaba la decena de personas.

“Es una artista que rebasó todas las generaciones y en nuestra familia la admiramos muchísimo. Venimos mi hermana, mi hija, en fin... Gloria, eres el ejemplo de una mujer perseverante y con mucho talento. Digna de admirar, gracias por tanto”, decía eufórica Kayrolis, acompañada de su hija de 31 años.

Gloria Trevi con Leismar Rojas en el escenario.
Gloria Trevi con Leismar Rojas en el escenario. José Vilar | La Estrella de Panamá

En cambio, para Leismar Rojas, conocida como ‘La Reina del Despecho’, era una oportunidad única para ver a una estrella que seguía desde su infancia. Ella nunca se imaginaría que, más tarde, durante el concierto, la misma Gloria Trevi la invitaría a acompañarla en el escenario.

“El equipo de Gloria Trevi fue muy generoso conmigo y me indicó que podría acompañarla hoy en el escenario”, dijo justo antes del espectáculo.

Con un repertorio que incluyó éxitos como ‘Con los ojos cerrados’, ‘Vestida de azúcar’, ‘Pelo suelto’ y ‘Dr. Psiquiatra’, Gloria Trevi confió en que le gustaría regresar más seguido a Panamá. Otro guiño al país fue su interpretación del tema ‘5 minutos’, compuesto por la panameña Érika Ender.

Una noche que no fue oscura, sino llena de lentejuelas, tal como dice su canción ‘Todos me miran’.

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