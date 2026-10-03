Gloria Trevi en Panamá: una noche de éxitos, lentejuelas y sorpresas en Atlapa

No eran ni las 7:30 p. m. cuando las inmediaciones del Centro de Convenciones Atlapa se llenaban de asistentes eufóricos para ver a la diva del ‘pelo suelto’, la artista Gloria Trevi, quien se presentaría esa noche en el Teatro Anayansi. Los asistentes con los que pudo conversar La Estrella de Panamá así lo manifestaron.

Por ejemplo, Kayrolis y Karol, madre e hija, confiaron a este diario que asistir al concierto era un sueño que siempre habían visualizado. Ambas estaban acompañadas por una comitiva familiar que superaba la decena de personas.

“Es una artista que rebasó todas las generaciones y en nuestra familia la admiramos muchísimo. Venimos mi hermana, mi hija, en fin... Gloria, eres el ejemplo de una mujer perseverante y con mucho talento. Digna de admirar, gracias por tanto”, decía eufórica Kayrolis, acompañada de su hija de 31 años.