Kane celebra su récord de partidos con doblete ante República Checa

Harry Kane, que igualó este martes 6 de octubre el récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton, celebró el registro con un doblete ante la República Checa que pone a los ingleses con nueve puntos, aún lejos de España y su pleno de victorias

El delantero inglés, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro que se entrega en Londres en dos semanas, no falló en su día de celebración. Provocó el primer gol en propia puerta de los checos y anotó dos en su cuenta personal para llegar a los 91 goles con la selección inglesa, alejándose cada vez más de los otrora máximos goleadores de esta selección. Wayne Rooney, el segundo en la lista, marcó 53 goles con los ‘Three Lions’.

Kane, que suma ya seis goles en esta Liga de Naciones, fue la estrella de una Inglaterra que rotó a varios jugadores importantes, dejando a Anthony Gordon, por ejemplo en el banquillo, pero que volvió a confiar en Jude Bellingham como líder en el centro del campo. El jugador del Real Madrid, tras marcar un gol y dar tres asistencias contra Croacia, tuvo un partido más discreto, a diferencia de su compañero Trent Alexander-Arnold, que sumó su segunda titularidad y llevó la voz cantante en ataque.

El lateral derecho inició la jugada del primer gol, culminada con surrealismo cuando un centro de Kane lo mandó a su propia red Vladimir Coufal fusilando a su portero. Un gol inexplicable, pero que dio ventaja a Inglaterra, que antes del descanso dejó esto sentenciado cuando Kane, tras una preciosa combinación de primeras entre Eliot Anderson y Morgan Rogers, anotó su gol número noventa con la selección.

El número 91 llegó en la segunda mitad, rematando un córner de Lewis Hall. Una manera de redondear la noche en Londres y de demostrar que si no se lleva el Balón de Oro el próximo 26 de octubre no será porque no haya hecho méritos. Es uno de los mejores delanteros del mundo, quizás el mejor jugador inglés de la historia y un futbolista que a sus 33 años y a punto de cerrar una renovación con el Bayern de Múnich, aún tiene mucho que ofrecer.

Con esta victoria, Inglaterra se impulsa hasta los nueve puntos. Tras la derrota contra España en la jornada inaugural, los de Thomas Tuchel suman tres de tres, no han encajado ningún gol y han marcado doce. Aun así, se mantienen tres puntos por detrás de los de Luis de la Fuente, aunque aumentan a seis la ventaja respecto a los croatas. La República Checa cierra el grupo con cero puntos de doce posibles.