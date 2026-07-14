Harry Kane no se guardó nada y lanzó una fuerte advertencia sobre el peligro de Messi

La semifinal entre Argentina e Inglaterra de la Copa Mundial de la FIFA 2026 está a la vuelta de la esquina. Ambas escuadras quieren volver a una final tras el histórico torneo que ambos cosechados, pero tan solo uno llegará.

Delantero elogia a delantero y previo a esta semifinal, Harry Kane, uno de los goleadores del certamen reconoció lo peligroso que puede llegar a ser Lionel Messi si no hacen las cosas de la manera correcta su selección. “Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo”, precisó el delantero inglés para el sitio ITV Sport.

No se detuvo ahí Kane. “Sabemos lo buen jugador que es. Sabemos lo que ha hecho en el fútbol, lo constante que ha sido durante tanto tiempo. Pero el partido es contra Argentina, no contra Lionel Messi. Ha sido uno de los mejores jugadores del mundo, si no el mejor, durante casi 20 años seguidos. Así que todo el mundo sabe lo peligroso que puede ser”, detalló el hombre del Bayern Múnich.

Kane y Messi están luchando frente a frente para quedarse con la Bota de Oro de este Mundial. El argentino tiene la ventaja con ocho tantos anotados, mientras que el inglés le pisa los talones con seis goles marcados.

De hecho, el inglés ya empató la marca que dejó en Rusia 2018 al anotar la misma cantidad de goles ocho años atrás en la cita mundialista. En Catar 2022 tan solo pudo celebrar dos anotaciones.

Uno de los puntos que señaló Kane para que Argentina no sea tan peligroso es evitar que Messi tenga la posesión de balón. “Obviamente es muy efectivo cuando tiene el balón y especialmente en su equipo. Cuando el equipo cree en él y todo gira en torno a él, esa confianza se transmite entre ellos. Así que, ya saben, esa es otra prueba que tendremos que superar y con la que tendremos que lidiar”.