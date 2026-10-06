Crece la preocupación entre artesanos por reembolsos pendientes de ExpoMarket Mercosur Panamá 2026

La falta de una fecha definida para la devolución de los pagos realizados por participantes de ExpoMarket Mercosur Panamá 2026 mantiene en expectativa a un grupo de artesanos que decidió no participar en la nueva fecha anunciada para la actividad.
El evento, que inicialmente estaba previsto para los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones ATLAPA, fue reprogramado el pasado 16 de septiembre. Los participantes habían pagado B/.100.00 para reservar sus espacios.
Tras anunciarse el cambio de fecha, la Fundación Procem Internacional de Panamá comunicó públicamente que aquellas personas que no estuvieran interesadas en participar en la nueva programación podían solicitar la devolución del dinero.
Posteriormente, ante las consultas y reclamos de los participantes, la organización informó que su equipo contable se encontraba gestionando las devoluciones. No obstante, algunos artesanos señalan que todavía no han recibido los fondos ni cuentan con información precisa sobre cuándo se concretarán los pagos.
Ante esta situación, el Sindicato Nacional de Artesanos de Panamá (SINAP) decidió asumir un papel institucional y solicitar explicaciones formales a las entidades vinculadas con la organización del evento.
SINAP informó que remitió una comunicación a la Fundación Procem Internacional de Panamá y a la Cámara de Comercio Mercosur – Filial Panamá, en la que solicita conocer el estado actual del proceso y obtener respuestas sobre varios puntos.
Entre las solicitudes figuran una fecha definida para los reembolsos, el mecanismo que será utilizado para efectuar los pagos, la existencia de un cronograma, la cantidad de participantes que permanecen pendientes y la identificación del responsable del proceso.
El sindicato explicó que, inicialmente, respetó el procedimiento anunciado por la organización y permitió que los participantes realizaran sus reclamos directamente, esperando que las devoluciones se concretaran sin necesidad de una intervención adicional.
Sin embargo, ante el paso del tiempo y la permanencia de pagos pendientes, SINAP decidió intervenir para acompañar a los artesanos afectados y procurar que reciban información clara y verificable.
La organización aclaró que su actuación busca facilitar una solución y obtener respuestas, sin intención de generar confrontaciones.
“No buscamos confrontación. Buscamos soluciones”, reiteró SINAP, al anunciar que continuará dando seguimiento al caso.
Mientras tanto, los artesanos afectados esperan que las entidades responsables definan un mecanismo y una fecha concreta que permita cerrar el proceso de devolución de los recursos pagados por la participación en el evento.
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