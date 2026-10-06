Crece la preocupación entre artesanos por reembolsos pendientes de ExpoMarket Mercosur Panamá 2026

La falta de una fecha definida para la devolución de los pagos realizados por participantes de ExpoMarket Mercosur Panamá 2026 mantiene en expectativa a un grupo de artesanos que decidió no participar en la nueva fecha anunciada para la actividad.

El evento, que inicialmente estaba previsto para los días 25, 26 y 27 de septiembre de 2026 en el Centro de Convenciones ATLAPA, fue reprogramado el pasado 16 de septiembre. Los participantes habían pagado B/.100.00 para reservar sus espacios.

Tras anunciarse el cambio de fecha, la Fundación Procem Internacional de Panamá comunicó públicamente que aquellas personas que no estuvieran interesadas en participar en la nueva programación podían solicitar la devolución del dinero.

Posteriormente, ante las consultas y reclamos de los participantes, la organización informó que su equipo contable se encontraba gestionando las devoluciones. No obstante, algunos artesanos señalan que todavía no han recibido los fondos ni cuentan con información precisa sobre cuándo se concretarán los pagos.