Miss Universo Panamá 2026 abre postulaciones y anuncia el inicio oficial de su nueva temporada

La organización de Miss Universe Panamá anunció el inicio oficial de la temporada 2026 del Concurso Nacional de la Belleza, marcando el arranque del proceso que elegirá a la próxima representante del país rumbo a Miss Universe.

El camino hacia la corona ya comenzó con un primer grupo de 12 candidatas seleccionadas, quienes han dado el primer paso hacia uno de los escenarios más importantes del país.

Actualmente, la organización se encuentra firmando los contratos de estas primeras aspirantes, mientras se prepara para completar el grupo oficial de participantes.

Buscan al segundo grupo de candidatas

La organización confirmó que ya está abierto el proceso de selección para el segundo grupo de concursantes que formará parte de esta temporada.

La convocatoria está dirigida a aspirantes de todo el país, invitando a mujeres interesadas en representar a Panamá, inspirar a otros y vivir una experiencia que califican como transformadora.

Las interesadas deben revisar los requisitos y completar su postulación a través del sitio oficial:www.missuniversepanama.org

Según informaron, el proceso para completar el grupo total de candidatas tomará al menos un mes, periodo durante el cual se evaluarán las postulaciones recibidas.

La final ya tiene fecha

Aunque la organización confirmó que la gala final ya tiene fecha definida, aún se afinan detalles de logística y producción.

En las próximas semanas se realizará una conferencia de prensa oficial donde se anunciará más información sobre el evento, incluyendo detalles de la competencia y el calendario de actividades.

Transparencia en el proceso

Desde 2016, las participantes reciben un handbook o manual oficial antes de iniciar formalmente el concurso nacional.

Este documento incluye información completa sobre:

- El funcionamiento del certamen

- El proceso de selección de semifinalistas y finalistas

- El sistema de evaluación del comité de selección

Las reglas y etapas de la competencia

De acuerdo con la organización, todas las candidatas tienen acceso a esta información antes de firmar su contrato, lo que garantiza que conozcan cada detalle del proceso previo a su participación oficial.

Con el inicio de esta nueva temporada, Miss Universe Panamá 2026 abre una nueva oportunidad para que aspirantes de todo el país compitan por la corona y la posibilidad de representar a Panamá en el escenario internacional.