El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, anunció que el gobierno de Marruecos donará a Panamá 1,000 toneladas de fertilizantes para el sector agrícola.

”Puedo confirmar que el reino de Marruecos va a donar 1,000 toneladas de fertilizantes a favor de Panamá”, informó el canciller panameño en la conferencia semanal, de este jueves 5 de marzo.

Martínez-Acha precisó que esta donación es producto de la decisión del presidente José Antonio Mulino de acercarse como Gobierno al Reino de Marruecos, de la gestión de la embajadora de Panamá, Isbeth L. Quiel Murcia en ese país país de África del Norte, la cancillería y del ministro de Desarrollo Agropecuario (MIDA) Roberto Linares, quien recientemente visitó ese territorio

La donación de fertilizantes a Panamá, por parte de Marruecos, se da en medio de la guerra en Irán, que está sacudiendo todo Oriente Medio y provocando una nueva crisis alrededor del Estrecho de Ormuz, bloqueando los flujos comerciales a través del Canal de Suez , un punto clave para el comercio mundial de energía y fertilizantes.

Según reportan los medios internaciones, el precio de los fertilizantes, insumo clave para la producción agrícola, ya se disparó, en un contexto de creciente volatilidad por el conflicto en torno al estrecho de Ormuz y los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

De acuerdo con el El Economista, el costo de fertilizantes subió más de $100 en un mes. La urea, por su parte, alcanzó los $590 por tonelada, tras subir más de US$ 100 en apenas un mes.

Jeremías Battistoni, especialista de la consultora AZGroup, explicó a Clarín Rural, que el precio FOB en el Mar Negro pasó de $485 a $590 por tonelada en pocas semanas.

Según cita el rotativo digital, el incremento se debe tanto a la interrupción de flujos comerciales en la región como a las coberturas que realizan los grandes compradores ante posibles aumentos en los costos de la energía y servicios logísticos.