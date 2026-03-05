‘Se quedaron sin contrato’: Presidente habla claro sobre empresas ligadas a PPC

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se refirió este jueves a la situación de las empresas vinculadas a Panama Ports Company (PPC) tras el fin de la concesión, y aseguró que aquellas que operaban bajo ese esquema deberán adaptarse a una nueva realidad jurídica.

Según explicó, tanto las compañías que operaban dentro del puerto como aquellas que arrendaban bienes al amparo de la concesión enfrentan el mismo escenario que PPC: la inexistencia del contrato que les daba sustento legal.

“Todas esas empresas en el puerto o fuera del puerto como arrendadores de bienes que estaban amparados en esa concesión que ya no existe, tienen el mismo problema que tiene Panama Ports: se quedaron sin contrato”, afirmó.

El mandatario subrayó que, si bien se trata de empresas que prestan servicios relevantes dentro de la cadena logística portuaria, la solución no pasa por el Gobierno central, sino por negociaciones directas con los nuevos operadores.

“Evidentemente, todas prestan un servicio importante, esas empresas tienen que negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios, no con el Gobierno central”, puntualizó.

El presidente también cuestionó los beneficios económicos derivados de los arrendamientos vinculados a la concesión anterior, asegurando que estos no generaban ingresos directos para el país, pese a que el Estado mantiene una participación accionaria del 10% en PPC.

“Con relación a los beneficios, que ninguno de esos arrendamientos representaba un dólar de beneficio para Panamá siendo el país 10% accionista de Panama Ports Company”, sostuvo.

En materia tributaria, fue enfático al señalar que no habrá excepciones fiscales en esta nueva etapa.

“Impuestos, todos, incluyendo los operadores transitorios, tienen que pagar; nadie va a estar exento de pagar impuestos a Panamá”, afirmó.