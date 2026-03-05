‘Se quedaron sin contrato’: Presidente habla claro sobre empresas ligadas a PPC

El presidente de la República, <b><a href="/tag/-/meta/jose-raul-mulino">José Raúl Mulino</a></b>, se refirió este jueves a la situación de las empresas vinculadas a <b><a href="/tag/-/meta/ppc-panama-ports-company-s-a-">Panama Ports Company (PPC)</a></b> tras el fin de la concesión, y aseguró que <b>aquellas que operaban bajo ese esquema deberán adaptarse a una nueva realidad jurídica</b>.Según explicó, tanto las compañías que operaban dentro del puerto como aquellas que arrendaban bienes al amparo de la concesión enfrentan el mismo escenario que PPC: <b>la inexistencia del contrato que les daba sustento legal</b>.<i>'Todas esas empresas en el puerto o fuera del puerto como arrendadores de bienes que estaban amparados en esa concesión que ya no existe, tienen el mismo problema que tiene Panama Ports: se quedaron sin contrato'</i>, afirmó.El mandatario subrayó que, si bien se trata de empresas que prestan servicios relevantes dentro de la cadena logística portuaria, <b>la solución no pasa por el Gobierno central, sino por negociaciones directas con los nuevos operadores</b>.<i>'Evidentemente, todas prestan un servicio importante, esas empresas tienen que negociar una nueva realidad jurídica con los operadores portuarios, no con el Gobierno central'</i>, puntualizó.El presidente también cuestionó los beneficios económicos derivados de los arrendamientos vinculados a la concesión anterior, asegurando que e<b>stos no generaban ingresos directos para el país, pese a que el Estado mantiene una participación accionaria del 10% en PPC</b>.<i>'Con relación a los beneficios, que ninguno de esos arrendamientos representaba un dólar de beneficio para Panamá siendo el país 10% accionista de Panama Ports Company'</i>, sostuvo.En materia tributaria, fue enfático al señalar que no habrá excepciones fiscales en esta nueva etapa.<i>'Impuestos, todos, incluyendo los operadores transitorios, tienen que pagar; nadie va a estar exento de pagar impuestos a Panamá'</i>, afirmó.