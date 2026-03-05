Protección infantil en Panamá: claves de la ley de acogimiento familiar

La normativa establece que el acogimiento familiar será una medida excepcional y transitoria, aplicable cuando los derechos de un menor hayan sido amenazados o vulnerados, mientras las autoridades determinan una solución definitiva a su situación jurídica y social.

El presidente de José Raúl Mulino sancionó la nueva ley que regula el acogimiento familiar como medida de protección temporal para niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Claves de la ley de acogimiento familiar: protección temporal y supervisión estatal

Estas son las claves de la nueva ley de acogimiento familiar sancionada por el presidente José Raúl Mulino:

-Medida excepcional y temporal: El acogimiento familiar se establece como una medida transitoria, aplicable cuando los derechos de niños, niñas y adolescentes hayan sido vulnerados, mientras se define una solución permanente.

-Prioridad al interés superior del menor: Toda decisión deberá garantizar el interés superior del niño, priorizando su bienestar físico, emocional y social.

-Supervición del Estado: El Estado asume la responsabilidad de regular, supervisar y dar seguimiento a las familias acogentes durante todo el proceso.

-Selección y evaluación de familias: La ley fija criterios técnicos de evaluación, idoneidad y verificación para las familias que deseen participar en el programa.

-Capacitación y apoyo psicosocial: Se establecen mecanismos obligatorios de formación, acompañamiento y apoyo psicológico para fortalecer a las familias acogentes.

-Red nacional de familias: Impulsa la creación de una red estructurada de familias dispuestas a brindar cuidado provisional bajo supervisión institucional.

-Prevención de la institucionalización: El modelo prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares y busca reducir la estadía prolongada en albergues.

-Marco legal claro: La norma llena vacíos legales existentes y mejora la coordinación interinstitucional en materia de protección infantil.