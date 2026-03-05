Protección infantil en Panamá: claves de la ley de acogimiento familiar

Estas son las claves de la nueva ley de acogimiento familiar sancionada por el presidente José Raúl Mulino:<b>-Medida excepcional y temporal: </b>El acogimiento familiar se establece como una medida transitoria, aplicable cuando los derechos de niños, niñas y adolescentes hayan sido vulnerados, mientras se define una solución permanente.<b>-Prioridad al interés superior del menor:</b> Toda decisión deberá garantizar el interés superior del niño, priorizando su bienestar físico, emocional y social.<b>-Supervición del Estado:</b> El Estado asume la responsabilidad de regular, supervisar y dar seguimiento a las familias acogentes durante todo el proceso.<b>-Selección y evaluación de familias: </b>La ley fija criterios técnicos de evaluación, idoneidad y verificación para las familias que deseen participar en el programa.<b>-Capacitación y apoyo psicosocial: </b>Se establecen mecanismos obligatorios de formación, acompañamiento y apoyo psicológico para fortalecer a las familias acogentes.<b>-Red nacional de familias: </b>Impulsa la creación de una red estructurada de familias dispuestas a brindar cuidado provisional bajo supervisión institucional.<b>-Prevención de la institucionalización:</b> El modelo prioriza la permanencia de los menores en entornos familiares y busca reducir la estadía prolongada en albergues.<b>-Marco legal claro: </b>La norma llena vacíos legales existentes y mejora la coordinación interinstitucional en materia de protección infantil.