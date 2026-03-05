Piratería y Uber: el plan del nuevo director ATTT

<b>Uber e InDrive: la competencia desigual</b>Uno de los intercambios más sensibles se dio cuando<b> los diputados Benicio Robinson y Eliecer Castrellón abordaron la competencia entre transportistas tradicionales y plataformas digitales como Uber e InDrive</b>.Castrellón preguntó cómo pueden competir los taxistas si las aplicaciones cobran comisiones que, según afirmó, pueden llegar al 40%. Robinson sugirió que el Estado impulse una plataforma nacional para que los transportistas paguen una comisión más baja, alrededor del 18%.Brea no planteó una confrontación directa con las apps, pero reconoció la necesidad de modernizar al transportista tradicional. Indicó que el sector debe elevar su nivel tecnológico y recuperar la confianza del usuario.<b>También señaló que la normativa vigente —Ley 14 de 1993, Ley 34 de 1999 y Ley 42 de 2007— requiere actualización para adaptarse a nuevas modalidades de transporte.</b>El enfoque propuesto no es eliminar plataformas, sino equilibrar la competencia bajo reglas claras.<b>Leyes 'obsoletas' y la deuda de las concesiones</b>