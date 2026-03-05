Piratería y Uber: el plan del nuevo director ATTT

La ratificación de Nicolás Daniel Brea Cabacil como director general de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) en la Asamblea Nacional no se limitó a un trámite político.

La sesión en la Comisión de Credenciales se convirtió en un espacio de cuestionamientos directos sobre los problemas que enfrentan a diario los usuarios del transporte público: piratería, taxis colectivos, plataformas digitales, revisados “por foto”, monopolio de grúas y accidentes de tránsito.

Designado por el presidente José Raúl Mulino, Brea respondió uno a uno los planteamientos de diputados de distintas bancadas, quienes actuaron como voceros de reclamos ciudadanos y del propio sector transportista.

Este es el mapa completo de lo que preguntaron y lo que contestó el nuevo director.

La reorganización del transporte: “Debe alimentar al Metro”

El diputado Ernesto Cedeño Alvarado abrió el bloque de preguntas con un enfoque estructural: ¿cuáles serán las prioridades para mejorar la organización y eficiencia del transporte público?

Brea respondió que su gestión se centrará en la modernización y reorganización del transporte colectivo y selectivo. Señaló que no se trata solo de cambiar buses, sino de ordenar empresarialmente a las prestatarias, mejorar el régimen laboral de los conductores y adecuar la flota a las necesidades reales del usuario.

Además, planteó que todo el sistema debe funcionar como alimentador de las líneas 1, 2 y 3 del Metro, para lograr integración y reducir la improvisación en rutas.

El planteamiento apunta a una visión integral: menos competencia desordenada entre rutas y mayor conexión con el sistema masivo.

Piratería: “El usuario se monta porque no tiene opción”

La informalidad en el transporte fue uno de los temas más insistentes. El diputado Cedeño y la diputada Yamirelis Chóngg preguntaron qué medidas concretas aplicará para reducir la llamada “piratería”.

Chóngg llevó el debate a la realidad de provincias como Colón y Panamá Oeste, donde los usuarios esperan horas por un bus formal y optan por vehículos ilegales porque no tienen alternativa.

Brea sostuvo que la única forma real de limitar el transporte informal es ofrecer un buen servicio autorizado. Afirmó que el usuario no debe verse obligado a elegir entre llegar tarde o viajar sin garantías.

También lanzó una advertencia: en caso de accidente, el pasajero de un vehículo pirata no cuenta con seguro que cubra lesiones. Para él, la informalidad no solo es un problema económico, sino de seguridad.

La estrategia anunciada combina fiscalización con tecnología. Habló de cámaras de control y sistemas que reduzcan la discrecionalidad en operativos, con el fin de evitar arbitrariedades y aumentar la trazabilidad.

El mensaje central fue claro: si el servicio formal mejora y se cumple la frecuencia, la excusa de la piratería pierde fuerza.

¿Taxi selectivo o taxi colectivo?

El diputado Cedeño también cuestionó la práctica conocida como “donde caben dos caben tres”, en referencia a taxis que recogen varios pasajeros en una misma ruta sin que el servicio sea exclusivo.

Brea respondió que el transporte selectivo debe ser selectivo por definición. Planteó que la tecnología puede ser la herramienta para garantizar que el usuario que solicita un taxi tenga certeza de que el vehículo no se convertirá en colectivo improvisado.

La idea es que el uso de plataformas y sistemas de geolocalización permita formalizar el servicio exclusivo y reducir prácticas que generan desconfianza.