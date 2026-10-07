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Información útil

Agroferias IMA 9 de octubre: lugares y horarios para comprar a precios accesibles

El IMA realizará este viernes 9 de octubre nuevas Agroferias en distintos puntos del país.
El IMA realizará este viernes 9 de octubre nuevas Agroferias en distintos puntos del país. Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/10/2026 15:42
Este viernes 9 de octubre, el IMA llevará productos de primera necesidad a precios accesibles a distintos sectores del país.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 9 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.

Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.

El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.

Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.

Agroferias del IMA del viernes 9 de octubre a nivel nacional

Para este viernes 9 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:

-Veraguas: Chumical en Unión del Norte en el distrito de Montijo y en la Casa Comunal de Lolá - Ganadera en el distrito de Las Palmas.

-Panamá Oeste: Parque de San Carlos en San Carlos cabecera.

-Darién: CEBG Bilingüe Portuchada en Metetí en el distrito de Pinogana.

-Panamá Este: Cuadro deportivo de Cabuyita en la 24 de diciembre en el distrito de Panamá.

-Chiriquí: Cancha El Retorno de David Sur en el distrito de David.

-Herrera: Centro de Salud de La Arena en el distrito de Chitré.

-Los Santos: Parque de Pedasí en el distrito de Pedasí.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Alto Caballero en el distrito de Müna y en la comunidad de Kankintú en el distrito de Kankintú.

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