Agroferias IMA 9 de octubre: lugares y horarios para comprar a precios accesibles

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos donde se realizarán las agroferias este viernes 9 de octubre, como parte de su iniciativa para acercar productos de primera necesidad a los consumidores a precios accesibles.
Las jornadas comenzarán desde las 8:00 a.m. en los lugares habilitados por la institución, distribuidos en diferentes sectores del país para facilitar el acceso de las comunidades.
El IMA recordó a los ciudadanos que deseen realizar sus compras que deben presentar su cédula de identidad personal para poder adquirir los productos.
Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para transportar sus compras y contribuir con prácticas más sostenibles durante estas jornadas.
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Para este viernes 9 de octubre las agroferias del IMA estarán en las siguientes ubicaciones:
-Veraguas: Chumical en Unión del Norte en el distrito de Montijo y en la Casa Comunal de Lolá - Ganadera en el distrito de Las Palmas.
-Panamá Oeste: Parque de San Carlos en San Carlos cabecera.
-Darién: CEBG Bilingüe Portuchada en Metetí en el distrito de Pinogana.
-Panamá Este: Cuadro deportivo de Cabuyita en la 24 de diciembre en el distrito de Panamá.
-Chiriquí: Cancha El Retorno de David Sur en el distrito de David.
-Herrera: Centro de Salud de La Arena en el distrito de Chitré.
-Los Santos: Parque de Pedasí en el distrito de Pedasí.
-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Alto Caballero en el distrito de Müna y en la comunidad de Kankintú en el distrito de Kankintú.
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