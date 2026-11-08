Un mes después del terremoto, 4,478 personas siguen en albergues

Un mes después del terremoto que sacudió a Panamá, 4,478 personas permanecen en 140 albergues activos, mientras miles de familias enfrentan las consecuencias de los daños en sus viviendas y comunidades.

El balance del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, con corte al 2 de noviembre de 2026, contabiliza 82,670 personas afectadas y 27 personas heridas. La cantidad de personas alojadas en refugios temporales disminuyó frente al máximo registrado durante la emergencia, cuando 6,654 personas necesitaron albergue.

Sin embargo, la permanencia de miles de damnificados en estos espacios evidencia que la recuperación todavía enfrenta importantes desafíos, especialmente para las familias que perdieron sus viviendas o no pueden regresar a ellas por razones de seguridad.

Viviendas, el principal desafío

Las evaluaciones de infraestructura habitacional también reflejan la magnitud de la emergencia. El reporte registra 9,341 viviendas evaluadas, en las que residen unas 61,541 personas.

Los daños en las estructuras mantienen la preocupación sobre las condiciones de habitabilidad y la necesidad de reconstrucción. Las autoridades deben determinar cuáles inmuebles requieren reparaciones, cuáles necesitan intervenciones mayores y cuáles no reúnen condiciones para que sus ocupantes regresen.

Escuelas y centros de salud también registran afectaciones

El terremoto también impactó servicios esenciales. El COE reporta 576 escuelas afectadas y 122 centros de salud con daños.

La recuperación de estas instalaciones resulta clave para restablecer las actividades educativas y garantizar la atención médica en las comunidades golpeadas por el movimiento telúrico.

La ayuda llega a 248 comunidades

En el frente humanitario, el Gobierno reporta asistencia en 248 comunidades afectadas. Las acciones incluyen la distribución de alimentos, la atención a las familias damnificadas y el funcionamiento de albergues temporales.

Los Santos y Herrera continúan entre las provincias con mayor impacto humano. La primera registra 26,449 personas afectadas y la segunda 15,779, de acuerdo con el desglose territorial del COE.

A un mes del terremoto, el desafío ya no se limita a atender la emergencia inmediata. La prioridad también pasa por garantizar viviendas seguras, recuperar los servicios públicos y ofrecer soluciones a las familias que todavía no pueden volver a sus hogares.

Las cifras muestran que, aunque disminuyó la cantidad de personas en albergues respecto al punto más crítico, la recuperación de las comunidades afectadas sigue como una tarea pendiente.