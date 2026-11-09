Jóvenes panameños recuperan canchas y se articulan con UNICEF tras sismo

A los 16 años, Noah Syrkin transformó la manera en que decenas de niños en comunidades vulnerables de Panamá disfrutan del deporte. Lo que comenzó en 2024 como una recolección de implementos deportivos usados en su colegio evolucionó hacia “Eco-Cancha”, un modelo de recuperación de espacios públicos en áreas con altos índices de pobreza multidimensional que hoy atrae la atención internacional. Este esfuerzo le valió ser seleccionado este año entre 21 jóvenes de todo el mundo como Global Teen Leader 2026 por Three Dot Dash, el programa de la fundación We Are Family del músico Nile Rodgers. Syrkin se convirtió en el primer panameño en participar en esta cumbre internacional, que incluyó actividades en Londres y Somerset junto a mentores de la industria tecnológica y musical.

“En Londres conocí a Bashir, que en Tanzania creó un sistema que les dice a los agricultores por mensaje de texto cuándo y cuánto regar... Para nosotros, adaptarnos a un clima que cambia ya es parte de crecer”, expresó el joven líder tras su paso por el Reino Unido.

Impacto local y adaptación climática

Antes de su reconocimiento internacional, GOAL Panamá ya había intervenido en comunidades como Chilibre, Ancón, Loma Cobá, Samaria (San Miguelito), Paraíso y Abia Yala, beneficiando de forma directa a más de 700 niños con el apoyo de más de 65 voluntarios juveniles. En el Sector 5 de Samaria, por ejemplo, la intervención incluyó la pintura de la cancha, la instalación de mallas nuevas y la siembra de acacias para mitigar las altas temperaturas. Los organizadores identificaron que los últimos años figuran entre los más calurosos registrados en el país, lo que convierte jugar al mediodía sobre concreto o tierra sin sombra sin tacos ni balones en un riesgo físico para la niñez. Para contrarrestar esto, el modelo de GOAL no construye instalaciones desde cero, sino que adopta espacios abandonados, los repara y los deja bajo la tutela de un líder comunitario comprometido con su cuidado.

Nueva etapa tras el sismo