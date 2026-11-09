Marco Rubio habla sobre el cronograma para llamar elecciones en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó este lunes 9 de noviembre que su país mantiene una hoja de ruta para avanzar hacia la transición democrática en Venezuela, incluyendo la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y un nuevo Consejo Nacional Electoral.

“Si las cosas continúan así, tendremos nuevos magistrados de la Corte Suprema en funciones para mediados del próximo mes, en diciembre. Posteriormente, muy rápidamente después, se creará el nuevo Consejo Electoral”, declaró Rubio a periodistas.

De acuerdo al secretario de Estado, una vez que se declare vacancia presidencial, arrancaría un plazo de seis meses para llamar a elecciones. Sin embargo, no anunció una fecha definitiva para los comicios electorales y apuntó que el cronograma dependerá de la reorganización institucional.

Sobre la presencia de María Corina Machado en el país, destacó que es una muestra positiva que haya podido realizar actividad públicas y ofrecer conferencias de prensa sin ser detenida.

“Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros elementos de la oposición hayan estado en el país ahora por más de dos semanas. Nadie ha sido arrestado, están dando conferencias de prensa, tienen acceso completo a Internet”, destacó.