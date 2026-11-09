Protestas en la Unachi: Políticos y Contraloría reaccionan

Las protestas del personal de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) reclamando el pago de sus salarios han generado reacciones a lo largo del espectro político panameño.
El líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, hizo un llamado a través de su cuenta personal de X a investigar las irregularidades en la institución, pero sin dejar de pagar a los docentes o frenar la educación.
“En la UNACHI se pidió transparencia, acabar con la corrupción y poner orden en la casa. Los responsables de irregularidades deben ser investigados. Ese es proceso es NECESARIO e impostergable. Sin embargo, no por ello hay que dejar de pagar a docentes o frenar la educación”, tuiteó Vásquez.
Por su parte, el diputado perredista Crispiano Adames advirtió sobre los peligros de atentar contra la educación y afectar los empleos de los docentes y administrativos.
“Detener la movilidad social a través del empleo y la educación pareciera ser el objetivo principal del Gobierno actual con relación a la UNACHI. Es imperdonable que, adicionalmente, se atropelle a sus miembros por protestar y defender su derecho a la vida. Señor ministro de Educación y ministro Chapman, detengamos esta arbitrariedad. Ya no hay excusa alguna”, declaró Adames a través de las redes sociales.
La Contraloría General de la República emitió la tarde del lunes un comunicado en el que justificó porqué no refrendaron compromisos de la Unachi.
“Para que la Contraloría pueda refrendar un compromiso, debe existir previamente la correspondiente viabilidad presupuestaria y financiera, es decir, que los recursos estén disponibles para cubrir el pago. La institución no puede autorizar obligaciones cuando no existen los fondos necesarios en la cuenta correspondiente, ya que hacerlo implicaría refrendar compromisos sin respaldo financiero. Esta situación ya ha sido señalada anteriormente por la Contraloría frente a las dificultades presupuestarias que atraviesa la universidad”, señaló la entidad a través de un comunicado oficial. “En este proceso, corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizar las gestiones necesarias para la asignación o traslado de los recursos que permitan a la UNACHI contar con la disponibilidad requerida y continuar con los trámites correspondientes. Una vez los fondos estén disponibles y se cumplan los requisitos establecidos, la Contraloría podrá proceder con los refrendos que correspondan”, concluyó.