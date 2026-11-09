Protestas en la Unachi: Políticos y Contraloría reaccionan

Las protestas del personal de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) reclamando el pago de sus salarios han generado reacciones a lo largo del espectro político panameño. El líder de la Coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, hizo un llamado a través de su cuenta personal de X a investigar las irregularidades en la institución, pero sin dejar de pagar a los docentes o frenar la educación. “En la UNACHI se pidió transparencia, acabar con la corrupción y poner orden en la casa. Los responsables de irregularidades deben ser investigados. Ese es proceso es NECESARIO e impostergable. Sin embargo, no por ello hay que dejar de pagar a docentes o frenar la educación”, tuiteó Vásquez.

Por su parte, el diputado perredista Crispiano Adames advirtió sobre los peligros de atentar contra la educación y afectar los empleos de los docentes y administrativos. “Detener la movilidad social a través del empleo y la educación pareciera ser el objetivo principal del Gobierno actual con relación a la UNACHI. Es imperdonable que, adicionalmente, se atropelle a sus miembros por protestar y defender su derecho a la vida. Señor ministro de Educación y ministro Chapman, detengamos esta arbitrariedad. Ya no hay excusa alguna”, declaró Adames a través de las redes sociales.