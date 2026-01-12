Senadores republicanos impulsan resolución para que Trump reconozca a González Urrutia y Machado

Un bloque de senadores republicanos en el Senado de Estados Unidos presentó este lunes 12 de enero una resolución que busca que el Congreso no solo elogie la operación militar ejecutada en Venezuela, sino que además promueve que el presidente Donald Trump reconozca formalmente a Edmundo González Urrutia y María Corina Machado como figuras legítimas de la transición política en Caracas, reportó el periodista David Alandete, corresponsal del diario ABC de España en Washington, D. C.

La iniciativa, según el rotativo español, fue promovida por el senador Rick Scott, de la Florida, y cuenta con el respaldo de una parte significativa del ala dura del Partido Republicano.

Entre los firmantes figuran destacados legisladores como Ted Budd, Tom Cotton, Marsha Blackburn, Tommy Tuberville, Cynthia Lummis, Eric Schmitt, Katie Britt, Mike Rounds, Kevin Cramer y John Curtis, entre otros. El bloque confía en que su mayoría parlamentaria permitirá una pronta aprobación de la resolución.

La propuesta busca dar un giro político al debate en Washington tras la operación militar, ordenada por Trump el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro y Cilia Flores, acción que fue llevada a cabo sin notificación previa al Congreso y que ha generado tensiones internas incluso entre aliados del presidente.

La resolución no es jurídicamente vinculante, pero su valor radica en su peso político para fijar una postura clara del Senado en un momento crucial de la crisis venezolana, recordó ABC de España.

Para varios de los promotores de la resolución, la medida busca equilibrar la influencia que puedan tener sectores del poder interino en Venezuela liderados por figuras, como Delcy Rodríguez, y reforzar a los líderes democráticos venezolanos en el plano internacional en un momento en que las negociaciones entre Washington y Caracas sobre petróleo, presos políticos y la transición política continúan sin soluciones claras.

La iniciativa parlamentaria coincide además con una agenda diplomática significativa en Washington, donde María Corina Machado se reunirá este jueves 15 de enero con Trump en la Casa Blanca.

Machado tiene previsto mantener encuentros con legisladores de ambos partidos en el Capitolio y reunirse con altos funcionarios de la administración Trump.

Trump también tiene previsto reunirse con Delcy Rodríguez, quien pidió una reunión en la Casa Blanca.