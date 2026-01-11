Trump abre la puerta a reunirse con Delcy Rodríguez y confirma oferta petrolera por 50 millones de barriles

En declaraciones ofrecidas este domingo 11 de enero a bordo del Air Force One, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abordó por segunda vez públicamente la posibilidad de reunirse con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en medio de una tensa pero pragmática negociación centrada en el sector energético y en la excarcelación de los presos políticos.

“¿Vas a reunirte con Delcy?”, preguntó un periodista y Trump respondió: “En algún punto me reuniré. Ha estado muy bien. Me preguntó si podíamos tomar 50 millones de barriles de petróleo. Le dije que sí, podemos. Son 4.2 mil millones de dólares”.

Según explicó el mandatario, se trata de una cantidad significativa de barriles de petróleo que Venezuela entregará a Estados Unidos bajo acuerdos que aún no han sido formalizados públicamente.

El comentario del presidente se produce en un contexto de cooperación y presión simultáneas entre Washington y Caracas tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses y el ascenso de Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela.

Trump ha anunciado que su administración pretende recibir entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano para ayudar a estabilizar los mercados energéticos y generar ingresos bajo control estadounidense.

Este acercamiento diplomático se da a pesar de que Rodríguez, al asumir el poder interino, ha tratado de mantener una posición de soberanía nacional y de diálogo con múltiples actores internacionales, incluso cuando algunos gobiernos han cuestionado su legitimidad como sucesora de Maduro.

Trump confirmó la tarde de este viernes 9 de enero, por primera vez, que planea una reunión con “varios líderes del gobierno venezolano” y confirmó que, si tenía en mente un encuentro con Rodríguez.

Trump le respondió al periodista David Alandete, del diario ABC la tarde de este viernes durante la reunión con las empresas petroleras en la Casa Blanca, que tendría esa cita con las autoridades venezolanas “muy pronto”.

Al preguntarle Alandete por la información de que Rodríguez había solicitado viajar a la Casa Blanca, respondió que efectivamente prepara un diálogo.

Las declaraciones de Trump surgen el mismo día que se conoció que Rodríguez solicitó autorización para viajar a la ciudad de Washington, D. C. para reunirse con Trump.

De acuerdo con el diario ABC de España a Rodríguez, la presidenta encargada desea viajar a la ciudad de Washington, D. C. el próximo martes 13 de enero, con el propósito de comenzar una jornada de contactos políticos, que incluiría la Casa Blanca.

Alandate consultó fuentes en la Casa Blanca y le indicaron que Rodríguez hizo la petición de viajar a Estados Unidos a espalda de otros dirigentes del régimen chavista, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López.