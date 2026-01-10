¿Qué ha frenado la excarcelación de los presos políticos en Venezuela? esto es lo que se sabe

Desde el 7 de enero, los familiares de los presos políticos exigen al régimen de Delcy Rodríguez que cumpla con la excarcelación de los detenidos en Venezuela. Sin embargo, pese a que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de un número significativo de presos, el Foro Penal solo ha podido confirmar nueve excarcelaciones, entre ellas las de cinco ciudadanos españoles.

El freno en las liberaciones ha encendido nuevas sospechas. Familiares y líderes de la oposición se preguntan qué paralizó el proceso y por qué el anuncio oficial no se traduce en hechos. La hipótesis con más fuerza es que el régimen atraviesa una fractura interna, detonada por la intención de Delcy Rodríguez de abrir un canal directo con Washington.

Fuentes en Washington D. C. y Madrid han relatado a varios medios de comunicación que existe una disputa interna entre los hermanos Rodríguez, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, precisamente por el intento de Delcy de gestionar una visita a la Casa Blanca. El gesto no solo habría sido visto como una maniobra política sin consenso, sino también como un golpe a los equilibrios internos del chavismo.

De acuerdo con el periodista David Alandete, corresponsal del diario ABC en Washington, Delcy Rodríguez no habría informado previamente a Cabello ni a Padrino López de que solicitaría una reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump, lo que profundizó tensiones en la cúpula. Según esa versión, ambos le habrían advertido que no debía viajar a Estados Unidos.

La posible visita tiene, además, un elemento simbólico explosivo para el oficialismo: si se concretara, Delcy Rodríguez sería la primera presidenta del chavismo en pisar Estados Unidos, un hecho impensable durante años y que marcaría un giro político de alto impacto.

Rodríguez, además, necesitaría un permiso especial para ingresar a territorio estadounidense debido a las sanciones internacionales que enfrenta, incluidas medidas impuestas por la Unión Europea.

Trump, durante una reunión con algunas de las mayores petroleras y refinerías del mundo en la Casa Blanca, afirmó que Rodríguez había solicitado el encuentro y que él planeaba reunirse con ella entre martes y miércoles. No obstante, la versión fue desmentida por el ministro de Comunicación de Venezuela, Freddy Ñáñez, quien negó que Rodríguez hubiera solicitado dicha cita con Trump.