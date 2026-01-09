Delcy Rodríguez solicita permiso para viajar a Washington pese a sanciones de Estados Unidos

La presidenta interina de Venezuela Delcy Rodríguez, ha solicitado autorización para viajar a Washington el próximo martes con el objetivo de iniciar una ronda de contactos políticos que incluiría gestiones en la Casa Blanca, según informó el diario español ABC, citando a fuentes de la Administración estadounidense con conocimiento directo del asunto.

De acuerdo con el medio, la solicitud ya fue recibida por distintos despachos del Gobierno federal de Estados Unidos, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial de reuniones ni una decisión definitiva sobre la agenda. ABC indicó que pidió confirmación a las autoridades estadounidenses, sin obtener respuesta.

Las fuentes consultadas por el diario señalan que el procedimiento se encuentra en una fase preliminar y debe superar varios filtros. La petición contempla el ingreso de Rodríguez en un vuelo diplomático procedente de Venezuela.

Según ABC, el caso está siendo evaluado por varias agencias federales, entre ellas el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro. Rodríguez figura en la lista de sancionados por presuntas violaciones a los derechos humanos, por lo que cualquier desplazamiento requeriría una licencia especial o una exención temporal emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).

María Corina Machado y Donald Trump

El eventual viaje cobra mayor relevancia por coincidir con el anuncio del expresidente Donald Trump, quien afirmó que la dirigente opositora venezolana María Corina Machado llegará a Washington la próxima semana y que espera reunirse con ella. De concretarse ambas visitas, sería un hecho políticamente sensible y sin precedentes recientes.

El viaje de Rodríguez incluiría la expectativa de encuentros tanto en la Casa Blanca como con el secretario de Estado, Marco Rubio. Sin embargo, Washington no ha validado formalmente ese marco ni ha ofrecido garantías de interlocución, según informó la ABC.

Hasta el momento, la Casa Blanca y el Departamento de Estado han declinado hacer comentarios sobre solicitudes de visado, exenciones de sanciones o contactos diplomáticos en curso.