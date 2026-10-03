Burkina Faso vs. Argentina: caos logístico antes del partido

La selección nacional de fútbol de Burkina Faso afrontará este sábado 3 de octubre un partido amistoso internacional frente al combinado absoluto de Argentina en territorio sudamericano bajo condiciones de extrema contingencia logística.

Luego de que una serie de contratiempos operativos y reprogramaciones en sus vuelos internacionales retrasaran el traslado del plantel africano hasta dejarles apenas 6 o 5 horas horas de margen entre su arribo al estadio en tierras argentinas y el pitazo inicial del encuentro programado dentro de la fecha FIFA.

De acuerdo con reportes publicados por la cadena ESPN Deportes, la delegación del conjunto africano experimentó múltiples complicaciones e imprevistos en las escalas de su itinerario aéreo desde su salida del continente.

Por su parte, según reseñó el diario Mundo Deportivo, las deficiencias en la coordinación y la gestión de la gira convirtieron los momentos previos al compromiso en un escenario atípico para la logística de la selección local.

Esto llevó a modificaciones en la agenda de arribo de los futbolistas visitantes y la necesidad de activar operativos especiales de escolta para el traslado directo desde la terminal aérea hacia el recinto deportivo.

A pesar de las gestiones administrativas de última hora concretadas entre las partes organizadoras para permitir el desplazamiento del equipo, el equipo visitante ya se encuentra en Argentina.

Burkina Faso jugará el partido amistoso de la albiceleste hoy a las 7:00 p.m. (hora de Panamá) en el Estadio Monumental de Buenos Aires, juego donde Lionel Messi se despide oficialmente de su selección.