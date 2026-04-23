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Serie Final del Béisbol Mayor 2026: calendario completo, fechas y sedes

La Federación Panameña de Béisbol confirmó el calendario oficial de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.
La Federación Panameña de Béisbol confirmó el calendario oficial de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026. Redes sociales
Por
Laura Chang
  • 23/04/2026 10:13
Con dos novenas listas para disputar el título, la serie promete intensidad desde el primer lanzamiento en un formato al mejor de siete juegos.

La emoción del béisbol panameño entra en su etapa decisiva.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó el calendario oficial de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que arrancará este jueves 23 de abril en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Con dos novenas listas para disputar el título, la serie promete intensidad desde el primer lanzamiento en un formato al mejor de siete juegos.

Calendario completo de la Serie Final 2026

El calendario oficial quedó estructurado de la siguiente manera:

Jueves 23 de abril - 7:00 pm – Estadio Calvin Byron (Changuinola)

Viernes 24 de abril - 7:00 pm – Estadio Calvin Byron (Changuinola)

Domingo 26 de abril - 7:00 pm – Estadio Kenny Serracín

Lunes 27 de abril - 7:00 pm – Estadio Kenny Serracín

Miércoles 29 de abril - 7:00 pm – Estadio Rod Carew

Jueves 30 de abril - 7:00 pm – Estadio Rod Carew

Viernes 1 de mayo (si es necesario) - 7:00 pm – Estadio Rod Carew

Formato de la serie

La final se jugará bajo el formato tradicional al mejor de siete partidos, lo que significa que el primer equipo en ganar cuatro encuentros se coronará campeón nacional del Béisbol Mayor 2026.

Sedes clave: Changuinola, David y Ciudad de Panamá

La Serie Final recorrerá tres escenarios importantes del béisbol panameño:

Calvin Byron (Changuinola): sede de los dos primeros juegos

Kenny Serracín (David): juegos 3 y 4

Rod Carew (Ciudad de Panamá): posibles juegos decisivos

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