Serie Final del Béisbol Mayor 2026: calendario completo, fechas y sedes

La emoción del béisbol panameño entra en su etapa decisiva.

La Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) confirmó el calendario oficial de la Serie Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, que arrancará este jueves 23 de abril en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

Con dos novenas listas para disputar el título, la serie promete intensidad desde el primer lanzamiento en un formato al mejor de siete juegos.