Serie Final del Béisbol Mayor 2026: calendario completo, fechas y sedes

<b>Calendario completo de la Serie Final 2026</b>El calendario oficial quedó estructurado de la siguiente manera:Jueves 23 de abril - 7:00 pm – Estadio Calvin Byron (Changuinola)Viernes 24 de abril - 7:00 pm – Estadio Calvin Byron (Changuinola)Domingo 26 de abril - 7:00 pm – Estadio Kenny SerracínLunes 27 de abril - 7:00 pm – Estadio Kenny SerracínMiércoles 29 de abril - 7:00 pm – Estadio Rod CarewJueves 30 de abril - 7:00 pm – Estadio Rod CarewViernes 1 de mayo (si es necesario) - 7:00 pm – Estadio Rod Carew<b>Formato de la serie</b>La final se jugará bajo el formato tradicional al mejor de siete partidos, lo que significa que el primer equipo en ganar cuatro encuentros se coronará campeón nacional del Béisbol Mayor 2026.<b>Sedes clave: Changuinola, David y Ciudad de Panamá</b>La Serie Final recorrerá tres escenarios importantes del béisbol panameño:Calvin Byron (Changuinola): sede de los dos primeros juegosKenny Serracín (David): juegos 3 y 4Rod Carew (Ciudad de Panamá): posibles juegos decisivos