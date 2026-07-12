Más de 250 casas afectadas por lluvias en Bocas del Toro

El Sistema de Protección Civil (Sinaproc) reportó la noche que las lluvias de este domingo en Bocas del Toro dejaron un saldo de más de 250 hogares afectados.

Dichas residencias se encontraban ubicada en el distrito de Chiriquí Grande, específicamente en los sectores de Caimán, Búfalo y Primero de Noviembre.

El Sinaproc informó que los equipos especializados de respuestas se mantienen en el lugar junto a la directora provincial, Sandra Blake.

“Se mantiene las condiciones climáticas inestables. Tenga precaución y evite cruzar ríos y quebradas crecidas”, advirtió la entidad.