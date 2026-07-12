  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Más de 250 casas afectadas por lluvias en Bocas del Toro

Las lluvias se dan tras una alerta climática que ya había alertado el Sinaproc
Las lluvias se dan tras una alerta climática que ya había alertado el Sinaproc Sinaproc
Por
Lourdes García Armuelles
  • 12/07/2026 19:49
Los equipos especializados de respuestas se mantienen en el lugar junto a la directora provincial, Sandra Blake.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

El Sistema de Protección Civil (Sinaproc) reportó la noche que las lluvias de este domingo en Bocas del Toro dejaron un saldo de más de 250 hogares afectados.

Dichas residencias se encontraban ubicada en el distrito de Chiriquí Grande, específicamente en los sectores de Caimán, Búfalo y Primero de Noviembre.

El Sinaproc informó que los equipos especializados de respuestas se mantienen en el lugar junto a la directora provincial, Sandra Blake.

“Se mantiene las condiciones climáticas inestables. Tenga precaución y evite cruzar ríos y quebradas crecidas”, advirtió la entidad.

VIDEOS

Familiares denuncian abandono a los presos políticos tras el doble terremoto en Venezuela
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli
Familiares de presos políticos venezolanos fueron captados este 7 de julio, durante una vigilia frente a la embajada de Estados Unidos en Caracas, para orar por las víctimas de los terremoto en Venezuela y para exigir la liberación de sus seres queridos, en la capital venezolana. EFE/Magda Gibelli ( Magda Gibelli / EFE )

Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron que las autoridades han abandonado a estos detenidos tras el doble terremoto de magnitud del...

Lo Nuevo