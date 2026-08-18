Un tribunal sirio condena a muerte a Wassim al-Assad por crímenes de guerra

Wassim al-Assad, primo del expresidente sirio Bashar al-Assad, fue condenado a muerte por un tribunal de Damasco tras ser declarado culpable de múltiples delitos cometidos durante la guerra en Siria, entre ellos asesinato premeditado, tortura y otros actos catalogados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.

La sentencia marca un hecho sin precedentes al convertirlo en el primer miembro de la familia Al-Assad en ser juzgado y condenado de manera presencial en el país.

El Cuarto Tribunal Penal de Damasco emitió la sentencia este martes, después de encontrar a Wassim al-Assad culpable de varios asesinatos y de cometer homicidios acompañados de tortura y extrema violencia.

Durante la audiencia, el juez Fakhr al-Din al-Aryan aseguró que los delitos cometidos por el acusado fueron clasificados como crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra.

Imágenes difundidas por medios internacionales mostraron a Wassim al-Assad dentro del recinto destinado a los acusados mientras los jueces leían el fallo.

La condena representa un nuevo capítulo en el proceso de rendición de cuentas tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Tanto el exmandatario como su hermano, Maher al-Assad, también recibieron condenas a muerte la semana pasada, aunque fueron sentenciados en ausencia debido a que permanecen exiliados en Rusia.

Wassim al-Assad fue detenido en junio de 2025 tras regresar desde el Líbano. Durante años fue señalado por presuntamente dirigir la producción y el tráfico ilegal de captagon, una droga sintética que se expandió por varios países de Oriente Medio durante el gobierno del régimen sirio.

Además de las acusaciones relacionadas con el conflicto armado, Wassim al-Assad también figura en las listas de sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.