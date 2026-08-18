Abelardo De La Espriella presenta 80 denuncias anticorrupción ante Fiscalía por gestión de Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, entregó este martes a la Fiscalía General de la Nación el denominado ‘Libro de la verdad’, un documento que contiene más de 80 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades detectadas durante el proceso de empalme con el gobierno de Gustavo Petro. Según informó el diario El Tiempo, la entrega se realizó durante una reunión en el auditorio central de la Fiscalía, encabezada por De La Espriella y la fiscal general, Luz Adriana Camargo. En el encuentro también participaron el procurador Gregorio Eljach, el contralor Jorge Eliécer Laverde y el vicepresidente José Manuel Restrepo. Esta fue la segunda reunión entre el mandatario y la jefa del ente investigador desde el inicio del nuevo Gobierno.

Gobierno identifica nueve patrones

Durante la presentación, Restrepo explicó que el documento no reúne situaciones aisladas, sino presuntos comportamientos repetitivos detectados en 22 sectores considerados críticos. Entre los nueve patrones señalados figuran la pérdida del rigor técnico, el incumplimiento de normas y procedimientos, el deterioro de las capacidades tecnológicas, la presentación de cifras presuntamente maquilladas y la falta de ejecución de recursos públicos. El vicepresidente también mencionó la concentración de contratos en determinados proveedores, posibles demandas contra la Nación, la incidencia de organizaciones criminales, la falta de coordinación entre instituciones y el debilitamiento de la capacidad fiscal del Estado. “Cuando existe un manejo desordenado, irresponsable o poco íntegro, o cuando hay usos indebidos de los recursos públicos, lo que se pone en riesgo es la Nación misma”, manifestó Restrepo, según declaraciones recogidas por El Tiempo. El funcionario aseguró que el expediente es resultado del trabajo de 1.256 voluntarios que colaboraron con los equipos del nuevo Gobierno durante el proceso de transición. El abogado Germán Calderón España, integrante del empalme anticorrupción, indicó que las denuncias corresponden a los casos considerados más relevantes dentro de cada dependencia. Entre los proyectos mencionados aparece la construcción de una planta desalinizadora para la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, valorada en 786.000 millones de pesos. El proceso fue suspendido por la Procuraduría después de una solicitud presentada por la nueva administración. También se incluyeron señalamientos relacionados con proyectos del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (Ocad) de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Fiscalía conformará un equipo especial

La fiscal Luz Adriana Camargo recibió el documento y aclaró que su contenido deberá atravesar una valoración técnica y jurídica antes de determinar si existen fundamentos para iniciar investigaciones. “Su contenido, señor presidente, no lo dude, será objeto de valoración técnica y jurídica, la que corresponda, bajo los estándares de rigor probatorio, objetividad e independencia que la Constitución y la ley imponen en nuestras actuaciones”, afirmó. Para analizar la información, la Fiscalía conformará un equipo especial liderado por la jefa de la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia y la directora especializada contra la Corrupción. Camargo explicó que los asuntos presentados involucran diferentes regiones e instituciones, por lo que deberán examinarse de manera transversal y posiblemente requerirán la participación de otras dependencias. La fiscal subrayó que cualquier actuación tendrá que respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y las garantías de las personas que puedan ser mencionadas en las denuncias.

De La Espriella promete rastrear cada peso