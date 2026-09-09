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Idaan realizará trabajos en Ancón y advierte sobre suministro irregular de agua

Trabajos del Idaan afectarán el servicio de agua en Ancón
Trabajos del Idaan afectarán el servicio de agua en Ancón Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 09/09/2026 16:25
Varios sectores de Ancón tendrán suministro irregular de agua este viernes debido a trabajos programados por el Idaan.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) anunció que este viernes 11 de septiembre de 2026 se realizarán trabajos en la avenida La Soberanía, en el corregimiento de Ancón, que podrían provocar irregularidades en el suministro de agua potable en varios sectores.

Las labores estarán a cargo del personal de Proyectos Especiales, que ejecutará la desviación de una línea de agua potable de 8 pulgadas a 6 pulgadas. Los trabajos se desarrollarán entre las 9:00 a.m. y las 5:00 p.m., frente a la estación de la Policía Nacional, ubicada en la vía principal de Amador, desde Balboa.

De acuerdo con el Idaan, mientras se desarrollen los trabajos, el servicio de agua potable podría verse afectado en La Boca, Balboa, Amador y las calles Crotton y Tabernilla.

Ante esta situación, la entidad recomendó a los residentes de las áreas señaladas tomar las medidas de abastecimiento necesarias para contar con agua durante el periodo en que se ejecuten los trabajos.

El Idaan pidió comprensión a los usuarios por las posibles afectaciones ocasionadas por estas labores.

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