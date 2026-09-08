Onda Tropical No. 44 traerá lluvias y tormentas a Panamá hasta el 11 de septiembre, advierte Sinaproc

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) reveló la tarde de este martes 8 de septiembre que mantiene un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas en todo Panamá y las zonas marítimas, debido a las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días.

Además, el aviso está vigente desde este martes hasta el viernes 11 de septiembre de 2026, informó el Sinaproc a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COE).

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan eventos puntualmente intensos y acumulados importantes de lluvia en diferentes sectores del país.

Estas condiciones están asociadas al paso de la Onda Tropical N.° 44 y la Vaguada Monzónica, además del reforzamiento provocado por flujos de viento en altura.

Miércoles y jueves serían los días con mayor probabilidad de lluvias

El Sinaproc advirtió que durante este periodo podrían registrarse tormentas de intensidad moderada a fuerte, ráfagas de viento y lluvias con acumulados significativos.

Los mayores riesgos se prevén para el miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, mientras que en la región del Caribe Occidental estas condiciones podrían prolongarse hasta el viernes 11.

Ante estas condiciones meteorológicas, las autoridades alertaron sobre la posibilidad de:

Inundaciones amplias y deslizamientos.

Crecidas repentinas y desbordamientos de ríos y quebradas.

Inundaciones puntuales en áreas vulnerables.

Ráfagas de viento fuertes.

Caída de árboles, ramas u objetos.

El organismo de protección civil recomendó a la población evitar cruzar ríos, quebradas o zonas inundadas, especialmente durante los periodos de lluvias intensas.

También pidió no permanecer bajo árboles, estructuras metálicas o vallas publicitarias durante las tormentas, así como asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

A los conductores se les exhortó a manejar con precaución y evitar transitar por vías anegadas.

Sinaproc recomendó además mantenerse informado mediante sus canales oficiales y los del Imhpa. En caso de emergencia, la ciudadanía debe comunicarse al 911.