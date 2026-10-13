Sinaproc extiende aviso preventivo por lluvias, tormentas eléctricas y vientos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió la mañana de este martes 13 de octubre el aviso de prevención por lluvias, tormentas eléctricas y vientos en todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos hasta las 12:59 p.m. del jueves 15 de octubre de 2026.
La medida responde a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advirtió sobre la formación y reactivación de sistemas atmosféricos en la región, incluidos ejes de vaguadas y áreas de bajas presiones.
Estos sistemas podrían generar nuevos episodios de lluvia, acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en distintos sectores del país.
Según el pronóstico del Imhpa, se esperan acumulados máximos de lluvia de entre 20 y 85 milímetros por día, mientras que durante un período de 72 horas las precipitaciones podrían alcanzar entre 60 y 255 milímetros.
Ante estas condiciones, el Sinaproc recomendó mantener las medidas de prevención por el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas urbanas y rurales.
También advirtió sobre posibles ráfagas de viento capaces de provocar el desprendimiento y la caída de objetos.
Sinaproc emite recomendaciones ante las lluvias
El organismo de protección civil pidió a la población seguir las instrucciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para mantenerse informada, así como evitar la difusión de información no verificada.
Entre las principales recomendaciones figuran:
No cruzar ríos, quebradas ni áreas inundadas, aunque aparenten tener poca profundidad.
Evitar permanecer cerca de ríos y quebradas durante lluvias intensas.
Preparar una mochila de emergencia con documentos importantes, agua, medicamentos y artículos esenciales.
Asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.
Evitar transitar por zonas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra.
Durante las tormentas eléctricas, permanecer en lugares seguros y alejarse de espacios abiertos, árboles aislados y estructuras metálicas.
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