Sinaproc extiende aviso preventivo por lluvias, tormentas eléctricas y vientos en Panamá

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) extendió la mañana de este martes 13 de octubre el aviso de prevención por lluvias, tormentas eléctricas y vientos en todo el territorio nacional y ambos sectores marítimos hasta las 12:59 p.m. del jueves 15 de octubre de 2026.

La medida responde a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), que advirtió sobre la formación y reactivación de sistemas atmosféricos en la región, incluidos ejes de vaguadas y áreas de bajas presiones.

Estos sistemas podrían generar nuevos episodios de lluvia, acompañados de tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento en distintos sectores del país.

Según el pronóstico del Imhpa, se esperan acumulados máximos de lluvia de entre 20 y 85 milímetros por día, mientras que durante un período de 72 horas las precipitaciones podrían alcanzar entre 60 y 255 milímetros.

Ante estas condiciones, el Sinaproc recomendó mantener las medidas de prevención por el riesgo de crecidas de ríos y quebradas, deslizamientos de tierra e inundaciones en zonas urbanas y rurales.

También advirtió sobre posibles ráfagas de viento capaces de provocar el desprendimiento y la caída de objetos.

Sinaproc emite recomendaciones ante las lluvias

El organismo de protección civil pidió a la población seguir las instrucciones de las autoridades y consultar los canales oficiales para mantenerse informada, así como evitar la difusión de información no verificada.