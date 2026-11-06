Pagos de la segunda quincena de noviembre: conozca las fechas según la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas correspondientes a la segunda quincena de pagos de noviembre para jubilados y pensionados.

De acuerdo con el calendario establecido, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán los fondos disponibles el martes 17 de noviembre.

Mientras que las personas que cobran mediante cheque podrán recibir su pago a partir del jueves 19 de noviembre.

La institución recordó que este calendario permite organizar la entrega de los pagos correspondientes a los jubilados y pensionados durante el mes.