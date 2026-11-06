Pagos de la segunda quincena de noviembre: conozca las fechas según la CSS

La Caja de Seguro Social (CSS) informó las fechas correspondientes a la segunda quincena de pagos de noviembre para jubilados y pensionados.
De acuerdo con el calendario establecido, los beneficiarios que reciben sus pagos mediante transferencia bancaria (ACH) tendrán los fondos disponibles el martes 17 de noviembre.
Mientras que las personas que cobran mediante cheque podrán recibir su pago a partir del jueves 19 de noviembre.
La institución recordó que este calendario permite organizar la entrega de los pagos correspondientes a los jubilados y pensionados durante el mes.
La Caja de Seguro Social (CSS) cuenta con dos modalidades para el pago de jubilaciones y pensiones: mediante transferencia bancaria (ACH) y por cheque.
Quienes reciben sus pagos por ACH tienen los fondos depositados directamente en sus cuentas bancarias, mientras que los beneficiarios que cobran mediante cheque deben retirarlos en la agencia de pago correspondiente.
Ambas modalidades tienen fechas establecidas en el calendario de pagos y se realizan en días diferentes. Sin embargo, por situaciones especiales, como días feriados, días libres o causas de fuerza mayor, la institución puede realizar ajustes y modificar las fechas de pago, por lo que se recomienda a los beneficiarios estar atentos a los comunicados oficiales de la CSS.
Cientos de familiares y amigos se congregaron en la explanada donde se celebró el Festival Nova, lugar de la mayor masacre dentro de la oleada de ataques...