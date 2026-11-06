IFARHU entregará tarjetas Punch del PASE-U en Ngäbe-Buglé: fechas y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que la entrega de las tarjetas Punch para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe-Buglé se realizará del 9 al 13 de noviembre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.

La institución informó que el cronograma de distribución ya está disponible a través de sus canales oficiales, donde los beneficiarios podrán consultar los lugares habilitados y los horarios correspondientes para retirar las tarjetas.