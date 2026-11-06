IFARHU entregará tarjetas Punch del PASE-U en Ngäbe-Buglé: fechas y requisitos

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) anunció que la entrega de las tarjetas Punch para el cobro del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la comarca Ngäbe-Buglé se realizará del 9 al 13 de noviembre, en horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.
La institución informó que el cronograma de distribución ya está disponible a través de sus canales oficiales, donde los beneficiarios podrán consultar los lugares habilitados y los horarios correspondientes para retirar las tarjetas.
Para recibir este medio de pago, el representante legal deberá presentar su cédula de identidad personal. El IFARHU aclaró que no es necesario llevar al estudiante ni acudir con otro acompañante para completar el trámite.
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La entidad recomendó a los beneficiarios revisar previamente el calendario de entrega para identificar el punto de atención que les corresponde y evitar inconvenientes durante la jornada.
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