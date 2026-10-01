Pase-U en Bocas del Toro y Kankintú conozca las fechas de entrega de las tarjetas PUNCH

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará este lunes 5 de octubre la entrega de las tarjetas PUNCH para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.

La jornada se extenderá hasta el sábado 10 de octubre y contempla la entrega de 29,629 tarjetas, que beneficiarán a 55,453 estudiantes de primaria, premedia y media, con un desembolso de B/.5,935,170.

El recorrido comenzará el 5 de octubre en Almirante e Isla Colón, y continuará en Changuinola, Chiriquí Grande y Kankintú, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ifarhu.