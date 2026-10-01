Pase-U en Bocas del Toro y Kankintú conozca las fechas de entrega de las tarjetas PUNCH

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) iniciará este lunes 5 de octubre la entrega de las tarjetas PUNCH para el pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U) en la provincia de Bocas del Toro y el distrito de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé.
La jornada se extenderá hasta el sábado 10 de octubre y contempla la entrega de 29,629 tarjetas, que beneficiarán a 55,453 estudiantes de primaria, premedia y media, con un desembolso de B/.5,935,170.
El recorrido comenzará el 5 de octubre en Almirante e Isla Colón, y continuará en Changuinola, Chiriquí Grande y Kankintú, de acuerdo con el cronograma establecido por el Ifarhu.
Para retirar la tarjeta, el acudiente deberá presentar su cédula vigente y descargar previamente la aplicación PUNCH by Caja de Ahorros, donde deberá completar el proceso de validación.
Los fondos podrán utilizarse para cubrir gastos como útiles escolares, ropa, calzado, alimentos, medicamentos, servicios médicos y de óptica, además de consumo en restaurantes que no vendan bebidas alcohólicas.
El Ifarhu recomienda que los acudientes no asistan acompañados de los estudiantes ni de otras personas, con el fin de agilizar la entrega y mantener una atención ordenada. La implementación de las tarjetas PUNCH forma parte de la modernización del sistema de pago del Pase-U y busca brindar mayor seguridad y trazabilidad en el uso del beneficio.
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