Yoani Sánchez, la periodista cubana que fue detenida y denuncia amenazas del Estado

La periodista cubana Yoani Sánchez volvió a denunciar presiones de las autoridades de su país luego de permanecer cerca de nueve horas detenida en la ciudad de La Habana. “Quieren que me calle, quieren que me vaya, quieren que me silencie, quieren que apague los micrófonos, pero no los voy a apagar”, afirmó este viernes 6 de noviembre en un video difundido en sus redes sociales. Sánchez, de 51 años, fue detenida este jueves 5 de noviembre por agentes de la Seguridad del Estado cuando salía de su vivienda, en el barrio de Nuevo Vedado, para hacer compras en un mercado cercano. Según relató su equipo de trabajo, logró enviar un mensaje a la redacción de 14ymedio para alertar sobre lo ocurrido. La comunicadora recuperó su libertad horas después. Sin embargo, denunció que durante la detención le comunicaron varios cargos, entre ellos propaganda contra el orden constitucional, que relacionó directamente con su trabajo periodístico y la labor que desarrolla al frente de su medio digital.

En su publicación de este viernes también agradeció a quienes denunciaron su arresto y expresó que la solidaridad recibida fue fundamental para recuperar su libertad. Además, contó que durante su permanencia en el calabozo conoció los casos de personas detenidas por no tener registrada una dirección de La Habana en sus documentos de identidad. Según su testimonio, algunas eran calificadas como “ilegales” y trasladadas a sus provincias de origen.

De un blog personal a un medio independiente

Nacida en La Habana en 1975, Yoani Sánchez es periodista, escritora y filóloga. Estudió Filología Hispánica en la Universidad de La Habana y alcanzó reconocimiento internacional en 2007, cuando comenzó a publicar el blog Generación Y. En ese espacio compartía crónicas y reflexiones sobre la vida cotidiana en Cuba, las dificultades económicas, las restricciones a las libertades y la censura. Lo que comenzó como un proyecto personal terminó convirtiéndose en una plataforma con repercusión internacional y abrió el camino para su trabajo en medios independientes. Time la incluyó en su lista de las 100 personas más influyentes del mundo en 2008. En 2015 recibió el Premio Knight de Periodismo Internacional. En mayo de 2014 fundó 14ymedio, un diario digital independiente que dirige desde La Habana junto con un equipo de periodistas y colaboradores. El medio publica información, reportajes, crónicas y análisis sobre la realidad cubana, con cobertura de asuntos sociales, económicos y políticos. La detención de noviembre de 2026 no es el único episodio de presión que ha enfrentado su entorno periodístico. Según informó 14ymedio, otros integrantes de su equipo también han sido detenidos en distintas ocasiones, entre ellos su esposo, el periodista Reinaldo Escobar.