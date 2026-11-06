Falla Azuero-Soná alcanza 1,452 réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá (IGC-UP) confirmó que la secuencia de réplicas tras el terremoto de magnitud 7.5 del pasado 9 de octubre alcanzó los 1,452 eventos acumulados al corte de este viernes 6 de noviembre de 2026. El desglose de los sismos registrados por la red sismológica nacional en los últimos siete días confirma que la falla Azuero-Soná mantiene la mayor concentración de la sismicidad en el país. En este sector destacan dos réplicas de consideración: una de magnitud 5.9 ocurrida el sábado 31 de octubre a las 10:50 a. m. (a 20 km al noreste de Tonosí y 3 km de profundidad) y otra de magnitud 5.0 registrada este viernes 6 de noviembre a las 2:06 p. m. (a 35 km al este de Tonosí y 4 km de profundidad).

Néstor Luque, director del Instituto de Geociencias de la UP, explicó que el comportamiento responde al reacomodo progresivo del sistema de fallas para recuperar el equilibrio tectónico. Aclaró que, aunque la tendencia general muestra distanciamiento en el tiempo y menor intensidad, es esperable que surjan eventos esporádicos con magnitudes mayores dentro de la misma secuencia. “Ahí se han mantenido magnitudes entre 3 y 4, disminuyendo, espaciando, pero de repente aparece un 5 o 5 y algo. Cada cierto tiempo aparece una con una magnitud un poquito más arriba de las otras; esto es normal, eso puede pasar y es lo que está pasando”, señaló Luque a este diario. Sobre la clasificación técnica de estos movimientos, el especialista precisó: “¿Cuál es la definición de réplica? Todos estos sismos tienen magnitud menor que la del evento principal... Se distribuyen alrededor del sistema de falla y la magnitud es menor que la del evento principal; sí, entonces son réplicas”. El director del IGC-UP estimó que lo más probable es que la ocurrencia de réplicas en la falla Azuero-Soná se prolongue durante las próximas semanas, pudiendo extenderse hasta el mes de diciembre. Asimismo, adelantó que el próximo lunes 9 de noviembre —fecha en que se cumple un mes exacto del terremoto— la institución presentará un informe consolidado con los resultados de las evaluaciones de campo, análisis satelitales y datos de monitoreo acumulados.

Actividad sísmica en el mapa nacional

El monitoreo del IGC-UP evidencia que la actividad ligada a la falla Azuero-Soná se extiende desde Tonosí y Las Tablas hasta el sur de Soná, Santiago y las inmediaciones del parque nacional Coiba, con magnitudes que oscilan en su mayoría entre los 3.0 y 4.5. Asimismo, la red instrumental del IGC-UP identificó temblores originados en fallas locales ajenas a la secuencia de Azuero:

Arraiján: Entre el 4 y el 5 de noviembre se reportaron tres sismos localizados a 4 y 6 kilómetros al noroeste de Arraiján (Panamá Oeste), con magnitudes de 2.0, 2.4 y 3.9, y profundidades de 7 a 15 kilómetros.

Puerto Armuelles: En la región fronteriza con Costa Rica se contabilizaron dos eventos independientes: uno de magnitud 4.1 el 3 de noviembre y otro de 2.4 el 6 de noviembre.

Sismo internacional: El 3 de noviembre a las 4:13 a. m., los equipos detectaron un temblor de magnitud 5.4 localizado en territorio colombiano, a 440 kilómetros al sureste de Jaqué, Darién.