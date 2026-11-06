Caso José Gabriel Carrizo: Tribunal confirma detención domiciliaria y mantiene medida cautelar

El ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se mantendrá bajo detención domiciliaria.
Este viernes 6 de noviembre se celebró una audiencia de apelación a la medida impuesta contra Carrizo a finales de enero de este año.
Carrizo ha sido imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares, en base a un informe de la Contraloría General de la República.
La defensa del exfuncionario señala que se debe restar un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares y que de acuerdo a un informe perital que ellos solicitaron los ingresos de Carrizo superan a los gastos.
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Sin embargo, los magistrados determinaron que aunque se resten los 1.2 millones sigue habiendo más de 600 mil dólares en presunto enriquecimiento y que el otro informe no debe ser evaluado en esta audiencia sino en el juicio, con la oportunidad de interrogar a los peritos.
El Ministerio Público ha presentado dos amparos de garantías ante el Primer Tribunal Superior de Justicia para extender el plazo de la investigación.
Se conoció que el Primer Tribunal admitió uno de los amparos pidiendo que se declare causa compleja y que la defensa presentó un recurso de apelación este viernes.
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