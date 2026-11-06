Caso José Gabriel Carrizo: Tribunal confirma detención domiciliaria y mantiene medida cautelar

El ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, se mantendrá bajo detención domiciliaria.

Este viernes 6 de noviembre se celebró una audiencia de apelación a la medida impuesta contra Carrizo a finales de enero de este año.

Carrizo ha sido imputado por el presunto delito de enriquecimiento injustificado por 1.9 millones de dólares, en base a un informe de la Contraloría General de la República.

La defensa del exfuncionario señala que se debe restar un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares y que de acuerdo a un informe perital que ellos solicitaron los ingresos de Carrizo superan a los gastos.