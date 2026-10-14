Jueza mantiene medida cautelar de depósito domiciliario al exvicepresidente Carrizo

La jueza Mónica Barrios ordenó la mañana este miércoles 14 de octubre que se mantenga la medida cautelar de arresto domiciliario al ex vicepresidente José Gabriel Carrizo durante una audiencia celebrada en las oficinas del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El abogado defensor de Carrizo, Víctor Orobio, arguyó que se había debilitado la fuerza de la medida cautelar impuesta hace 9 meses ya que se debe revisar el monto del presunto enriquecimiento injustificado por el que ha sido imputado el exvicepresidente.

Por otro lado, la audiencia de apelación fue programada para las 2:00 p.m. de este 6 de noviembre, fecha en la que se revisarán los aspectos del proceso.

La Fiscalía había solicitado el comiso de un apartamento valorado en 1.2 millones de dólares, pero se suspendió este comiso luego que un juez determinara que había sido comprado antes de que asumiera el cargo público.

Sin embargo, la jueza de garantías señaló que el análisis de los hechos corresponde al tribunal de juicio y que la naturaleza de la causa no determina los riesgos procesales por los cuáles ya se dictó la medida.

La defensa de Carrizo, quien participó de forma virtual de la audiencia, presentó recurso de apelación.