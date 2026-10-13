Caso José Gabriel Carrizo: suspenden audiencia por presunto enriquecimiento injustificado

Se suspende la audiencia al ex vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo. Este martes 13 de octubre debía dar inicio la fase intermedia en el caso contra Carrizo, quien ha sido imputado por presunto enriquecimiento injustificado.

Sin embargo, la fiscal Patricia Herrera solicitó que se reprogramara la audiencia, ya que están pendientes por resolverse dos recursos de amparo de garantías, uno de ellos solicitando la extensión del término de la investigación y el otro solicitando que se declare como causa compleja.

La jueza Didia Ruiz determinó que debe esperarse la resolución, ya que de ser aceptada, la Fiscalía podrá seguir investigando y haría un nuevo escrito de acusación.

El abogado defensor, Pedro Meilán, declaró que se trata de tácticas dilatorias y que espera que pronto se le cambie la medida cautelar de depósito domiciliaria a Carrizo.