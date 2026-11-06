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Fiscales notifican al expresidente Santiago Peña sobre su detención

Peña no dará declaraciones a los medios de comunicación, mientras su portavoz será el abogado Ricardo Preda.
Peña no dará declaraciones a los medios de comunicación, mientras su portavoz será el abogado Ricardo Preda. AFP
Por
Manuel Vega Loo
Editor Web
  • 06/11/2026 19:13
La fiscal Elena Fiore fue la encargada de notificarle sobre su orden de detención. A la residencia ingresaron cuatro fiscales, quienes encabezan las investigaciones al exmandatario.

El expresidente Santiago Peña fue notificado en su residencia por un grupo de cuatro fiscales que quedará detenido en su residencia a la espera de su comparecencia en el Ministerio Público.

Los fiscales y los policías llegaron a la residencia de Peña mientras se efectuaba la sesión del Senado para juramentar a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay

La fiscal Elena Fiore fue la encargada de notificarle sobre su orden de detención. A la residencia ingresaron cuatro fiscales, quienes encabezan las investigaciones al exmandatario.

Se conoció que Peña estaba esperando la orden de detención en compañía de su abogado Ricardo Preda y que le preguntó a la fiscal cuál sería el procedimiento.

Peña reiteró que él acepta someterse a una investigación como cualquier otro ciudadano del Paraguay.

El exmandatario permanece en su residencia bajo la custodia de agentes militares.

Los vecinos de Peña exigen que sea trasladado a un centro penitenciario. Sin embargo, los fiscales respondieron que la detención domiciliaria era la mejor medida por este momento.

Peña deberá comparecer mañana sábado 7 de noviembre ante las autoridades judiciales debido a que existe una imputación en su contra.

El expresidente fue destituido por el Senado por el mal desempeño de sus funciones.

Antes de llegar a esta votación en el Senado los diputados votaron para efectuar un juicio político a Peña y presentar la acusación por el mal desempeño de funciones.

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