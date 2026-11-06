Fiscales notifican al expresidente Santiago Peña sobre su detención

El expresidente Santiago Peña fue notificado en su residencia por un grupo de cuatro fiscales que quedará detenido en su residencia a la espera de su comparecencia en el Ministerio Público.

Los fiscales y los policías llegaron a la residencia de Peña mientras se efectuaba la sesión del Senado para juramentar a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay

La fiscal Elena Fiore fue la encargada de notificarle sobre su orden de detención. A la residencia ingresaron cuatro fiscales, quienes encabezan las investigaciones al exmandatario.

Se conoció que Peña estaba esperando la orden de detención en compañía de su abogado Ricardo Preda y que le preguntó a la fiscal cuál sería el procedimiento.