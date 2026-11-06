Fiscales notifican al expresidente Santiago Peña sobre su detención

El expresidente Santiago Peña fue notificado en su residencia por un grupo de cuatro fiscales que quedará detenido en su residencia a la espera de su comparecencia en el Ministerio Público.
Los fiscales y los policías llegaron a la residencia de Peña mientras se efectuaba la sesión del Senado para juramentar a Pedro Alliana como nuevo presidente de Paraguay
La fiscal Elena Fiore fue la encargada de notificarle sobre su orden de detención. A la residencia ingresaron cuatro fiscales, quienes encabezan las investigaciones al exmandatario.
Se conoció que Peña estaba esperando la orden de detención en compañía de su abogado Ricardo Preda y que le preguntó a la fiscal cuál sería el procedimiento.
Peña reiteró que él acepta someterse a una investigación como cualquier otro ciudadano del Paraguay.
El exmandatario permanece en su residencia bajo la custodia de agentes militares.
Los vecinos de Peña exigen que sea trasladado a un centro penitenciario. Sin embargo, los fiscales respondieron que la detención domiciliaria era la mejor medida por este momento.
Peña deberá comparecer mañana sábado 7 de noviembre ante las autoridades judiciales debido a que existe una imputación en su contra.
El expresidente fue destituido por el Senado por el mal desempeño de sus funciones.
Antes de llegar a esta votación en el Senado los diputados votaron para efectuar un juicio político a Peña y presentar la acusación por el mal desempeño de funciones.
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