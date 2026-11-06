Esto es lo que debes saber de las noticias de este viernes 6 de noviembre

La jornada informativa de este viernes 6 de noviembre estuvo marcada por acontecimientos judiciales, políticos, sísmicos y de interés internacional, tanto en Panamá como en el extranjero.

José Gabriel Carrizo: El exvicepresidente de Panamá acudió a una audiencia de apelación relacionada con las medidas cautelares impuestas en su contra. Carrizo, imputado por presunto enriquecimiento injustificado, permanece bajo detención domiciliaria desde hace 10 meses.

Ernesto Cedeño: El diputado anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para impugnar disposiciones del Presupuesto General del Estado para 2027, específicamente relacionadas con fondos destinados al Órgano Judicial y al Ministerio Público, además de una excepción a la Ley de Contrataciones Públicas.

Nuevo sismo en Los Santos: El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un movimiento telúrico de magnitud 5.0, registrado a las 2:06 p.m., con epicentro a 35 kilómetros al este de Tonosí y una profundidad de 4 kilómetros.

Paraguay: El Senado destituyó al presidente Santiago Peña, tras declararlo culpable de mal desempeño de sus funciones en el juicio político relacionado con la caída de Ueno Bank. Los 44 senadores presentes votaron a favor de su separación del cargo.

Gira del papa León XIV: El pontífice llegó a Uruguay para iniciar una gira de 12 días por Latinoamérica, que también contempla visitas a Argentina y Perú.

Thomas Markle detenido: El padre de Meghan Markle, de 82 años, fue detenido por agentes del FBI en Florida, Estados Unidos, tras una denuncia presentada por su hijo mayor, según informó ABC de España.