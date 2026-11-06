Pedro Alliana asume la Presidencia de Paraguay y promete compensar a los ahorristas de Ueno Bank

Pedro Alliana juró este viernes 6 de noviembre como presidente de Paraguay ante el Congreso, reunido en sesión conjunta, y dedicó su primer anuncio a quienes esperan recuperar sus ahorros tras la caída de Ueno Bank. El hasta entonces vicepresidente prometió compensar plenamente a los afectados y ordenó tomar medidas inmediatas para dar prioridad a los ahorristas con menos recursos.

“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente”, afirmó Alliana en su discurso de investidura. El nuevo jefe de Estado no detalló cómo se financiará la compensación ni cuándo comenzarían los pagos.

Alliana asumió la Presidencia tras la destitución de Santiago Peña y completará el mandato hasta el 15 de agosto de 2028. Ante diputados y senadores, se comprometió a colaborar con los organismos de control y anunció que enviará al Congreso un proyecto para recortar gastos superfluos y destinar esos recursos a los sectores con mayores necesidades.