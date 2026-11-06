Evaluación de viviendas postsismo: ¿Cómo funcionará el sistema de códigos QR?

Con un despliegue activo casa por casa y el uso de tecnología digital para garantizar la trazabilidad, avanza en el país la segunda fase de recuperación habitacional tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre. Para ejecutar este plan, unos 50 ingenieros del sector público aplican en el terreno los conocimientos adquiridos en una capacitación intensiva impartida por la firma global Miyamoto International entre el 26 y el 29 de octubre. Esta iniciativa cuenta con el respaldo y financiamiento del gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Panamá y su equipo de respuesta ante desastres.

A continuación, los puntos clave sobre la intervención técnica en terreno tras el sismo:

Capacitación técnica: Unos 50 ingenieros del sector público completaron una formación intensiva impartida por la firma Miyamoto International entre el 26 y el 29 de octubre, financiada por el Gobierno de Estados Unidos a través de su embajada y su equipo de respuesta ante desastres.

Fase de la emergencia: La intervención se sitúa en la Fase 2 del plan integral de cinco etapas para la emergencia habitacional tras el sismo del 9 de octubre.

Operativo en terreno: Cuadrillas de profesionales realizan inspecciones casa por casa los siete días de la semana para medir daños estructurales, estimar insumos y emitir directrices de reparación.

Continuidad del triaje: Las evaluaciones detalladas complementan las más de 12,500 inspecciones preliminares de triaje de seguridad (categorías verde, amarilla y roja) efectuadas previamente por el SINAPROC.

Categorización de daños: El análisis clasifica cada inmueble en tres niveles específicos: sin daños, con daños reparables a corto o mediano plazo, o estructuralmente irreparable.

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