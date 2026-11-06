Evaluación de viviendas postsismo: ¿Cómo funcionará el sistema de códigos QR?

Con un despliegue activo casa por casa y el uso de tecnología digital para garantizar la trazabilidad, avanza en el país la segunda fase de recuperación habitacional tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.
Para ejecutar este plan, unos 50 ingenieros del sector público aplican en el terreno los conocimientos adquiridos en una capacitación intensiva impartida por la firma global Miyamoto International entre el 26 y el 29 de octubre. Esta iniciativa cuenta con el respaldo y financiamiento del gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Panamá y su equipo de respuesta ante desastres.
Como parte de la estrategia operativa, cada vivienda evaluada recibe un código QR físico vinculado a un identificador único de predio. Al escanear este código con credenciales de validación, el equipo de Gobierno accede directamente a la información técnica digital de cada inmueble, lo que agiliza la toma de decisiones oportunas y garantiza la transparencia en el proceso.
Una vez concluido este despliegue, la firma entregará un informe técnico de evaluación de reparabilidad. Este documento servirá como base fundamental para que las entidades gubernamentales definan el alcance, la metodología y la asignación presupuestaria destinada a la asistencia social y la rehabilitación de los hogares afectados.
Miyamoto International aporta al país su experiencia global, respaldada por la atención a más de 100 desastres sísmicos a nivel mundial durante las últimas tres décadas, un historial que incluye la evaluación de más de 700,000 edificaciones dañadas y el apoyo en la reconstrucción de más de 50,000 estructuras.
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