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Evaluación de viviendas postsismo: ¿Cómo funcionará el sistema de códigos QR?

Ingenieros panameños durante las jornadas de capacitación técnica en el país.
Ingenieros panameños durante las jornadas de capacitación técnica en el país. Cedida | Miyamoto International
Por
Mileika Lasso
  • 06/11/2026 17:08
Miyamoto International y el gobierno de Estados Unidos capacitan a ingenieros panameños para evaluar viviendas dañadas por el sismo mediante inspecciones técnicas y códigos QR

Con un despliegue activo casa por casa y el uso de tecnología digital para garantizar la trazabilidad, avanza en el país la segunda fase de recuperación habitacional tras el sismo registrado el pasado 9 de octubre.

Para ejecutar este plan, unos 50 ingenieros del sector público aplican en el terreno los conocimientos adquiridos en una capacitación intensiva impartida por la firma global Miyamoto International entre el 26 y el 29 de octubre. Esta iniciativa cuenta con el respaldo y financiamiento del gobierno de Estados Unidos, a través de su embajada en Panamá y su equipo de respuesta ante desastres.

Los especialistas panameños implementarán los códigos QR para el registro digital de infraestructuras evaluadas.
Los especialistas panameños implementarán los códigos QR para el registro digital de infraestructuras evaluadas. Cedida | Miyamoto International
A continuación, los puntos clave sobre la intervención técnica en terreno tras el sismo:
Capacitación técnica: Unos 50 ingenieros del sector público completaron una formación intensiva impartida por la firma Miyamoto International entre el 26 y el 29 de octubre, financiada por el Gobierno de Estados Unidos a través de su embajada y su equipo de respuesta ante desastres.
Fase de la emergencia: La intervención se sitúa en la Fase 2 del plan integral de cinco etapas para la emergencia habitacional tras el sismo del 9 de octubre.
Operativo en terreno: Cuadrillas de profesionales realizan inspecciones casa por casa los siete días de la semana para medir daños estructurales, estimar insumos y emitir directrices de reparación.
Continuidad del triaje: Las evaluaciones detalladas complementan las más de 12,500 inspecciones preliminares de triaje de seguridad (categorías verde, amarilla y roja) efectuadas previamente por el SINAPROC.
Categorización de daños: El análisis clasifica cada inmueble en tres niveles específicos: sin daños, con daños reparables a corto o mediano plazo, o estructuralmente irreparable.
Innovación y control mediante códigos QR

Como parte de la estrategia operativa, cada vivienda evaluada recibe un código QR físico vinculado a un identificador único de predio. Al escanear este código con credenciales de validación, el equipo de Gobierno accede directamente a la información técnica digital de cada inmueble, lo que agiliza la toma de decisiones oportunas y garantiza la transparencia en el proceso.

Una vez concluido este despliegue, la firma entregará un informe técnico de evaluación de reparabilidad. Este documento servirá como base fundamental para que las entidades gubernamentales definan el alcance, la metodología y la asignación presupuestaria destinada a la asistencia social y la rehabilitación de los hogares afectados.

Miyamoto International aporta al país su experiencia global, respaldada por la atención a más de 100 desastres sísmicos a nivel mundial durante las últimas tres décadas, un historial que incluye la evaluación de más de 700,000 edificaciones dañadas y el apoyo en la reconstrucción de más de 50,000 estructuras.

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