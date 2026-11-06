Caso dietilenglicol: familiares reclaman justicia tras 20 años del envenenamiento

Familiares de pacientes afectados por dietilenglicol reaccionan luego de la emisión de 12 nuevas sentencias condenando al estado panameño.

Las sentencias ordenan pagos que van desde 25 mil dólares a 150 mil dólares.

Los familiares recuerdan que hay más de 400 demandas pendientes y que ya han pasado 20 años del envenenamiento, por lo que muchos de los afectados ya han fallecido.

“Para nosotros es lamentable que esto se quiera tratar con una indemnización. Esto para nosotros es bastante miserable porque de los 25 mil dólares que le están pagando esos pacientes al abogado, le tienen que pagar un 35%”, apuntó José Sarmiento, vicepresidente de la Comisión de Familiares por el Derecho a la Salud y la Vida.

“Son 16 mil Balboa que con una mirada se van y queda el veneno maldito dentro del cuerpo de la persona. Lamentamos que la Corte esté fallando así poco a poco, los pacientes con dietilenglicol están exigiendo que sea más seria en la demanda esa civil y las indemnizaciones que le corresponde a cada uno”, enfatizó.

Unas 1,500 personas se vieron afectadas por el dietilenglicol, y alrededor de 800 muertes han sido certificadas.

Los cientos de demandantes están representados por distintas firmas de abogados, y hay algunos que todavía luchan por ser reconocidos como afectados en el registro oficial.