Canal de Panamá reducirá tránsitos diarios desde el 3 de septiembre por falta de lluvias

El Canal de Panamá reducirá la cantidad de buques que podrán transitar diariamente por sus esclusas a partir del 3 de septiembre de 2026, debido a la disminución de las precipitaciones en la cuenca hidrográfica.

La administración de la vía interoceánica informó este jueves 20 de agosto que, desde el 3 de septiembre, los cupos diarios quedarán establecidos en 9 tránsitos para las esclusas Neopanamax y 25 para las esclusas Panamax.

Posteriormente, el 15 de septiembre, la cantidad de tránsitos permitidos por las esclusas Panamax se reducirá nuevamente, pasando de 25 a 23 cupos diarios.

De esta manera, desde el 15 de septiembre la capacidad establecida será de 9 tránsitos diarios por las esclusas Neopanamax y 23 por las Panamax.

El Canal explicó que las medidas responden a las precipitaciones inferiores a las previstas en la cuenca hidrográfica, pese a que Panamá ya se encuentra en la temporada lluviosa y se han implementado medidas de ahorro de agua.

Según la administración del Canal, las condiciones actuales requieren acciones adicionales para respaldar la sostenibilidad de las operaciones de tránsito.

La reducción de los cupos diarios podría provocar mayores tiempos de espera para los buques que lleguen a la vía interoceánica sin una reserva confirmada.

Ante esta situación, el Canal recomendó a las navieras utilizar las opciones disponibles en el Sistema de Reservación de Tránsitos, ya que una reserva confirmada es el mecanismo que garantiza una fecha de tránsito.

La entidad también podrá suspender temporalmente, de manera total o parcial, el sistema de reservaciones cuando las condiciones operativas lo requieran. Si un tránsito reservado es cancelado por esta razón, el buque no tendrá que pagar penalidades, recargos ni cargos por cancelación.

A partir del 3 de septiembre, el Canal también modificará temporalmente la distribución de los cupos diarios de subasta para buques Neopanamax, Supers y Regulares.

Las embarcaciones serán organizadas en cuatro grupos según el tipo de carga: GNL y GLP; graneleros secos, carga general y otros; portacontenedores, transportadores de vehículos/RoRo y buques refrigerados; y buques tanque de productos químicos y petroleros de crudo y productos refinados.

El Canal indicó que la medida busca distribuir los cupos de manera más equilibrada entre los diferentes segmentos del mercado y mejorar la eficiencia en el uso del agua.

Además, los clientes que ya hayan asegurado un cupo de reserva para la misma fecha mediante LoTSA, Net Zero o asignaciones previas no podrán obtener un cupo adicional, salvo que no existan otros competidores.

Esta limitación no aplicará a los cupos adjudicados mediante el proceso de subasta.

En las esclusas Neopanamax, los portacontenedores completamente cargados con mayor capacidad de TEU tendrán prioridad durante el proceso de asignación. La clasificación de clientes será utilizada como criterio de desempate.

El Canal también anunció cambios en las fechas previstas para los ajustes del calado máximo autorizado para los buques Neopanamax.

El calado máximo de 48 pies (14.63 metros), cuya entrada en vigor estaba prevista para el 26 de agosto, fue aplazado hasta el 2 de septiembre de 2026.

Asimismo, el ajuste a 47.5 pies (14.48 metros), que debía comenzar el 3 de septiembre, ahora entrará en vigor el 1 de octubre de 2026.

El Canal señaló que estas decisiones toman en cuenta el nivel actual del lago Gatún y las proyecciones meteorológicas más recientes.