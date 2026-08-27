Panamá lanza su nueva marca país enfocada en su ADN: ‘Somos anfitrión del mundo’

La nueva marca país de Panamá salió a la luz esta semana bajo el lema ‘Anfitrión del Mundo’, una invitación a visitar el istmo para consolidar la imagen del país centroamericano en el escenario internacional a través de inversión, exportaciones, turismo, logística y sostenibilidad al mostrar su “ADN”. “Esta marca país va muy de la mano con esa identidad panameña, esa vocación de conexión y ser ese puente del mundo para la cultura y el comercio. Estamos muy entusiasmados de que Panamá empiece a proyectarse como el anfitrión del mundo, que es algo que consideramos parte de nuestra identidad”, dijo a EFE el vicecanciller, Carlos Hoyos. Se trata de “una invitación al mundo para que vengan, conozcan Panamá”. La iniciativa busca proyectar la posición histórica del istmo como punto de encuentro global con el Canal de Panamá como eje central, su situación geográfica estratégica, la diversidad cultural que convive en paz, el liderazgo logístico, la conectividad, estabilidad y biodiversidad.

“Esto es un acuerdo nacional en el que hemos llegado a través de diferentes estudios profundos, nacionales e internacionales, que definen lo que somos los panameños y lo que tenemos en nuestro ADN desde siempre”, dijo a EFE la ministra de Turismo de Panamá, Gloria de León.

Ese “ADN” panameño es un “punto de encuentro de culturas, religiones, aves y ballenas”, por ello “qué mejor manera que decirle al mundo que somos anfitriones de negocios, logística, barcos”, resaltó la líder de la cartera turística. A través de una presentación cultural, mezclando el teatro con la música popular, el Gobierno panameño hizo pública esta nueva estrategia bajo la idea de “recibir con generosidad, potenciar prosperidad”, con la intención de impulsar la economía a través del turismo y las inversiones.

Durante el acto de presentación, autoridades gubernamentales destacaron que el proyecto es el resultado de más de un año de investigación, estudios de percepción y consultas con representantes del sector público, privado y la sociedad civil.

El nuevo logotipo evoca la apertura y las rutas de intercambio que caracterizan a la nación, pues el diseño incorpora unas curvas en la tipografía de las letras “A” que representan ambos océanos en sus extremos, ubicando a Panamá en el centro como el enlace entre ambos.

La paleta cromática utiliza el color azul para simbolizar los océanos y la condición de convergencia global, mientras que el rojo representa la energía y el espíritu humano de la población. A ello, resalta la doble acentuación en la última letra como representación de la bandera.