Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026 y recibe sorpresa de sus compañeros

En medio de la concentración de la selección argentina por el Mundial 2026, Lionel Messi celebró este miércoles su cumpleaños número 39 con una sorpresa especial organizada por sus compañeros de equipo, quienes lo despertaron con regalos y un emotivo festejo en la intimidad del plantel.

El capitán albiceleste, que atraviesa una nueva cita mundialista con Argentina, fue homenajeado por algunos de los futbolistas más cercanos al grupo, entre ellos Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Marito, el histórico utilero de la selección.

A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento, en el que Messi recibió un pastel temático decorada con los colores celeste y blanco de Argentina.Además del pastel, sus compañeros le cantaron cumpleaños y le entregaron regalos como perfumes, vino y una gorra.