Mundial FIFA 2026
Cobertura especial →
  1. Inicio
  2. >  Deportes
  3. >  Fútbol
Fútbol

Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026 y recibe sorpresa de sus compañeros

Argentina celebra el cumpleaños de Lionel Messi durante el Mundial 2026 con emotivo homenaje
Argentina celebra el cumpleaños de Lionel Messi durante el Mundial 2026 con emotivo homenaje @leomessi
Por
Emiliana Tuñón
  • 24/06/2026 11:35
En medio del Mundial 2026, Lionel Messi recibió una emotiva sorpresa de sus compañeros de la selección argentina por su cumpleaños número 39.

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.

Agrega La Estrella en Google ↗️

En medio de la concentración de la selección argentina por el Mundial 2026, Lionel Messi celebró este miércoles su cumpleaños número 39 con una sorpresa especial organizada por sus compañeros de equipo, quienes lo despertaron con regalos y un emotivo festejo en la intimidad del plantel.

El capitán albiceleste, que atraviesa una nueva cita mundialista con Argentina, fue homenajeado por algunos de los futbolistas más cercanos al grupo, entre ellos Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina y Marito, el histórico utilero de la selección.

A través de redes sociales se compartieron imágenes del momento, en el que Messi recibió un pastel temático decorada con los colores celeste y blanco de Argentina.Además del pastel, sus compañeros le cantaron cumpleaños y le entregaron regalos como perfumes, vino y una gorra.

Messi celebra 39 años rodeado del cariño de Argentina en pleno Mundial 2026
Messi celebra 39 años rodeado del cariño de Argentina en pleno Mundial 2026 @leomessi

La celebración llega en un momento especial para Messi, quien no solo sigue siendo el gran referente de la selección argentina, sino que además continúa agrandando su legado en la historia del fútbol. A sus 39 años, mantiene vigencia en la élite y vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo, un escenario en el que ya dejó una huella imborrable. En este Mundial 2026, además, alcanzó otro hito al convertirse en el máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando registros históricos que parecían intocables

Lo Nuevo