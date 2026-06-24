Lionel Messi celebra sus 39 años en pleno Mundial 2026 y recibe sorpresa de sus compañeros

La celebración llega en un momento especial para Messi, quien no solo sigue siendo el gran referente de la selección argentina, sino que además continúa agrandando su legado en la historia del fútbol. A sus 39 años, mantiene vigencia en la élite y vuelve a ser protagonista en una Copa del Mundo, un escenario en el que ya dejó una huella imborrable. En este Mundial 2026, además, alcanzó otro hito al convertirse en el <b>máximo goleador de la historia de los Mundiales con 18 tantos</b>, superando registros históricos que parecían intocables