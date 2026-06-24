‘Le complicó la vida a una potencia mundial’: Panamá conquista a la prensa internacional

Aunque el sueño de avanzar terminó en Toronto, la actuación panameña recibió elogios fuera de sus fronteras. Varios análisis coincidieron en que la selección canalera compitió de tú a tú contra rivales de mayor tradición y obligó a Croacia, liderada por Luka Modric, a luchar hasta el final por tres puntos vitales.La eliminación duele, pero también deja una conclusión que pocos discuten tras el partido: Panamá no fue un rival de paso en este Mundial. Croacia ganó, sí, pero tuvo que sudar cada minuto para conseguirlo.