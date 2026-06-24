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Fútbol

‘Le complicó la vida a una potencia mundial’: Panamá conquista a la prensa internacional

Varios análisis coincidieron en que la selección canalera compitió de tú a tú contra rivales de mayor tradición.
Varios análisis coincidieron en que la selección canalera compitió de tú a tú contra rivales de mayor tradición. Fepafut
Por
Laura Chang
  • 24/06/2026 11:50
La prensa internacional destacó el esfuerzo de la Marea Roja, que durante largos tramos del encuentro puso en aprietos a los europeos.

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Panamá quedó sin opciones de avanzar a los octavos de final del Mundial 2026 tras caer 1-0 ante Croacia en Toronto.

Sin embargo, el resultado no cuenta toda la historia de un partido en el que la selección dirigida por Thomas Christiansen obligó a una de las potencias históricas del fútbol mundial a emplearse a fondo para conseguir la victoria.

La prensa internacional destacó el esfuerzo de la Marea Roja, que durante largos tramos del encuentro puso en aprietos a los europeos y estuvo cerca de cambiar el rumbo del partido.

El diario español AS resumió el encuentro con un titular revelador: “Budimir rescata a Croacia”, una descripción que deja claro que los balcánicos necesitaron de un héroe inesperado para superar a Panamá. El medio señaló que los croatas pasaron momentos de apuro y que el portero Dominik Livakovic tuvo intervenciones decisivas para evitar la sorpresa.

La agencia Reuters también resaltó la resistencia panameña. En su análisis del partido destacó que Panamá generó peligro, especialmente en la primera mitad, y obligó a Croacia a trabajar hasta encontrar el gol de la victoria en el segundo tiempo.

Desde Inglaterra, The Guardian señaló que Croacia tuvo dificultades para romper el planteamiento panameño y que el conjunto europeo necesitó paciencia para encontrar espacios frente a una selección canalera que nunca renunció a competir.

Croacia necesitó más que posesión para ganar

Las estadísticas reflejan que Croacia tuvo más control del balón y generó más ocasiones, pero el marcador se mantuvo abierto hasta bien entrada la segunda parte. El único gol llegó gracias a Ante Budimir, quien ingresó desde el banquillo para cambiar el destino del encuentro.

La victoria permitió a los croatas mantenerse con vida en el Grupo L, mientras que Panamá quedó eliminada matemáticamente. Sin embargo, el desarrollo del partido dejó una sensación distinta a la de una derrota cómoda para los europeos.

Panamá se marcha con la frente en alto

Aunque el sueño de avanzar terminó en Toronto, la actuación panameña recibió elogios fuera de sus fronteras.

Varios análisis coincidieron en que la selección canalera compitió de tú a tú contra rivales de mayor tradición y obligó a Croacia, liderada por Luka Modric, a luchar hasta el final por tres puntos vitales.

La eliminación duele, pero también deja una conclusión que pocos discuten tras el partido: Panamá no fue un rival de paso en este Mundial. Croacia ganó, sí, pero tuvo que sudar cada minuto para conseguirlo.

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