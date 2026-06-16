Argentina golea a Argelia en su debut del Mundial 2026 con triplete de Messi

La selección de Argentina inició con una victoria contundente su participación en el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar 3-0 a Argelia la noche de este martes 16 de junio en Kansas City, en un encuentro que tuvo como principal figura a Lionel Messi, autor de los tres goles del partido.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dominó gran parte del compromiso y encontró en su capitán al jugador determinante para asegurar los tres primeros puntos del torneo.

Argentina se había marchado al descanso con ventaja de 1-0 gracias a una anotación de Messi al minuto 17. Antes de ello, tanto la Albiceleste como Argelia habían visto anulados goles por posición adelantada en un primer tiempo en el que los sudamericanos controlaron la posesión del balón.

En la segunda mitad, Argentina mantuvo la intensidad ofensiva y amplió la diferencia al minuto 60. Messi aprovechó una asistencia de Rodrigo De Paul para vencer nuevamente al guardameta argelino Lucas Zidane y colocar el 2-0.

El arquero argelino evitó que la diferencia fuera mayor pocos minutos después al detener una clara oportunidad del capitán argentino, una intervención que recibió aplausos del público presente.

Además de Messi, futbolistas como Enzo Fernández, Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister tuvieron una participación destacada en el control del mediocampo argentino durante el segundo tiempo. En defensa, Facundo Medina respondió en varias ocasiones para neutralizar los intentos ofensivos del conjunto africano.

El tercer gol llegó al minuto 76, cuando Messi culminó una jugada colectiva tras combinarse con dos compañeros para firmar su triplete y sentenciar el encuentro. Julián Álvarez también participó activamente en las acciones ofensivas posteriores al tanto que aseguró la goleada.

Con el partido definido, Messi abandonó el terreno de juego al minuto 79 entre aplausos de los aficionados. El capitán argentino cerró una noche histórica tras marcar tres goles en el estreno mundialista y completar otra actuación destacada con la selección. Posteriormente, Nicolás Paz ingresó al partido, mientras que la cinta de capitán quedó en manos de Nicolás Otamendi.

Argelia intentó descontar en la recta final, pero un tiro libre ejecutado al minuto 85 fue bloqueado por la barrera argentina. En los últimos minutos, Mac Allister y Otamendi ayudaron a conservar el control del balón para asegurar el resultado.

El árbitro añadió seis minutos de reposición antes de decretar el final del encuentro, confirmando la victoria de Argentina por 3-0.

La actuación de Messi tuvo además un significado especial. El capitán disputó su partido número 200 con la selección argentina y se convirtió en el primer futbolista en participar en seis Copas del Mundo. Con sus tres anotaciones ante Argelia, amplió también su registro goleador en la historia de los mundiales.