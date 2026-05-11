Prelista de Argentina para el Mundial 2026: Los 55 nombres de Scaloni con Messi a la cabeza

Falta un mes para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y tan solo son detalles los que restan para el inicio del evento deportivo más importante del año.

Con pocos días por delante, las 48 selecciones clasificadas al Mundial empezaron a enviar sus listados 55 posibles convocados a la FIFA, lista que a la posterioridad será reducida a 26 futbolistas.

Uno de los países que filtró su lista fue Argentina. Los actuales campeones del mundo tendrán el deber de defender su trono en el Mundial 2026 y lo harán con una lista replegada de importantes futbolistas. Tras conocer el listado, se pudo confirmar que Lionel Messi sigue en la mesa de discusión para volver a jugar la cita mundialista.

La presencia del rosarino sigue siendo una duda, ya que aún no hay una confirmación por parte del jugador del Inter Miami para disputar el torneo. Pero con su inclusión en la prelista de 55 jugadores aumenta las posibilidades de que diga presente y dispute su sexto Mundial, siendo este un nuevo récord para él.

En cuanto a esa camada de futbolistas que fueron campeones en Catar 2022 y repiten en la prelista están: Emiliano Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Thiago Almada, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Messi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Gerónimo Rulli.

Del campeonato argentino, llamó la atención la inclusión de varios jugadores locales. Entre Boca Juniors y River Plate, ambos equipos suman hasta 10 futbolistas. Entre ellos están: Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Di Lollo, Paredes, Milton Delgado, entre otros.

Del lado de las novedades, Scaloni ha sido enfático en que poco a poco ha empezado la renovación de la plantilla para darle cabida a esa nueva generación de futbolistas que viene tocando la puerta de la selección.

Jugadores como Nico Paz, Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Franco Mastantuono, Santiago Castro, Alan Varela, Zaid Romero, Mateo Pellegrino, entre otros han sido contemplados.

Por otra parte, hay ciertas ausencias si han llamado la atención, uno más que otros. El más sonado es el de Paulo Dybala de la Roma. El jugador de 32 años no formará parte del equipo en el Mundial 2026, luego de haberse perdido gran parte de la temporada debido a las constantes lesiones, así como su bajón de rendimiento.

Entre los ausentes y quienes levantaron el trofeo en Catar están Franco Armani y Ángel Di María, quienes se retiraron de la selección nacional tras la Copa América 2024. Juan Foyth no dirá presente tras sufrir una rotura del tendón del Aquiles en enero. Mientras que Ángel Correa y Alejandro Gómez, por decisión técnica tampoco estarán.

En cuanto a su preparación, Argentina iniciará su concentración en Argentina, para posteriormente viajar hacia Kansas City, Estados Unidos, lugar donde harán su campamento durante el Mundial. La Albiceleste tendrá dos duelos amistosos, ante Honduras el 6 de junio e Islandia el 9 de junio en tierras estadounidenses.

Los actuales campeones del mundo defenderán su título ante Jordania, Austria y Argelia en la fase de grupos del torneo.